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На ярмарке труда в Силламяэ предложат свыше 1000 вакансий ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Более 1000 рабочих мест предложат в четверг, 28 сентября, на ярмарке труда в Силламяэ.

В мероприятии, которое с 11 до 15 часов пройдет в Силламяэском филиале Ида-Вирумааского центра прикладного образования, примут участие свыше 20 работодателей.  

В основном работа предлагается в сферах производства и обслуживания, работодатели ищут как разнорабочих, так и специалистов. Например, сварщиков, инженеров-конструкторов, слесарей, бухгалтеров, поваров, водителей и швей. 

Ярмарка труда является хорошей возможностью для местных работодателей и соискателей работы встретиться лицом к лицу, подчеркивают в Кассе по безработице. 

По состоянию на 31 августа в Силламяэ было 577 безработных. В Ида-Вирумаа количество не имеющих работы лиц превышало 6000.

Редактор: Сергей Михайлов

силламяэярмарка труда


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