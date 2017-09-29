В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде проведет конференцию на тему возобновляемой энергии, где в частности обсудят возможность Эстонии полностью отказаться от сланцевой энергетики.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, конференция и обсуждаемые на ней связанные с экологией вопросы имеют огромное значение.

"Использование возобновляемой энергии обеспечивает чистоту окружающей среды, способствует стабильному развитию экономики и играет огромную роль в улучшении среды проживания", – сказал Вакра.

Он добавил, что после того, как будут введены меры, перечисленные в программе развития возобновляемой энергии, мы сможем отказаться от использования горючего сланца. Переработка горючего сланца составляет примерно 70% от выбросов углекислого газа, 80% от всех отходов производства, и оказывает 80% влияние на использование воды в Эстонии.

На конференции, которая пройдет в конференц-зале Рийгикогу, выступят президент EUFORES Клод Турмес, вице-президент Тереза Гриффин, генеральный секретарь Ян Гейсс, а также признанные на международном уровне специалисты в области возобновляемой энергии и руководители предприятий сферы энергетики. На конференции планируется обсудить международное сотрудничество в сфере энергетики, а также использование энергии ветра, энергии солнца, биомассы и природного газа в производстве энергии. С докладами о состоянии сектора энергетики в Эстонии и возможностях его развития выступят Мартин Крууз (4 Energia) и Таави Вескимяги (Elering).

Дискуссию о цифровых технологиях в энергетике и транспортных системах будет вести депутат Европейского парламента Кая Каллас.