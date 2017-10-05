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Якобишвили (EKRE) VS Илляшевич (ОЛПЭ): 70% совпадений, Штирлиц и нормальный парень Рейтельманн ({{commentsTotal}})

Выборы
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Выборы

В четверг, 5 октября, в эфире портала RUS.ERR.EE прошел поединок между баллотирующимися в Таллинне Владимиром Илляшевичем (ОЛПЭ) и Николаем Якобишвили (EKRE) из серии предвыборных баттлов. По мнению жюри, убедительную победу одержал Илляшевич.

Член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Николай Якобишвили баллотируется в Кристийне, где первым номером от его политической силы идет Урмас Рейтельманн, в 2015 году назвавший русскоязычных жителей Эстонии "паразитирующими тиблами".

Якобишвили на вопрос об отношении к этому высказыванию ответил, что оно, скорее всего, было сделано в журналистском запале для привлечения внимания. "Он хотел произвести впечатление на своих избирателей. Я прекрасно к нему отношусь. Нормальный парень. Отличный журналист. Умеет завести народ", - прокомментировал Якобишвили.

Владимир Илляшевич, возглавляющий избирательный список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) в Мустамяэ, ушел от прямого ответа на вопрос, работал ли он в КГБ. "В конце 90-х КаПо внесло меня в свои списки как старшего офицера советской внешней разведки. Даже если допустить, что это так, то у меня вопрос. Вы смотрели сериал "17 мгновений весны"? Вам нравится главный герой Штирлиц? Он положительный герой? Если он положительный, то почему я плохой?" - отметил член ОЛПЭ.

Видео всего баттла:

Илляшевич: в эстонском обществе царит тотальная русофобия

Илляшевич в ходе дебатов заявил, что в эстонском обществе царит тотальная русофобия. "Как юрист-правовед я могу доказать, что в Эстонии введен режим, близкий по своим характеристикам к апартеиду, в данном случае - антирусскому апартеиду", - отметил Илляшевич. 

Несмотря на столь резкие заявления оппонента, Якобишвили отметил, что на 70% согласен с программой ОЛПЭ. "Но 30% все-таки нуждаются в разъясении", - подчеркнул член EKRE. По словам Якобишвили, главное для его партии не национальный вопрос, а более справедливое распределение денежных средств.

Ведущий баттла - журналист портала RUS.ERR.EE Артур Тооман - спросил Якобишвили, а как же быть с утверждением EKRE, что в Таллинне слишком много русского языка и что нужно сделать столицу эстонской. "Я согласен с линией своей партии, но у каждой линии есть своя трактовка, - философски заметил Якобишвили. - Просто партия в своей программе хотела привлечь к себе больше внимания".

Илляшевич обещает, что если ОЛПЭ попадет в Таллиннское горсобрание, то ее депутаты воспользуются правом законодательной инициативы и внесут изменения в законы о языке, гражданстве и иностранцах. "Поддержит ли представитель EKRE эту инициативу?" - с иронией спросил Тооман. "Ничего подобного. Я возьму за ручку ваших детей и отведу их в детсад с эстонским языком обучения", - парировал Якобишвили.

По словам Илляшевича, муниципалитеты не пользуются правом законодательной инициативы, потому что власть сейчас в руках либеральных партий. "В это число входят и центристы. Реформисты и центристы - это партии-побратимы, которые входят в Либеральный интернационал со штаб-квартирой в Лондоне", - подчеркнул Илляшевич.

Также участники дебатов обсудили членство Эстонии в НАТО, госбюджет и приезд мигрантов в страну.

 

Поединок оценило жюри в составе: журналист "Актуальной камеры" Николай Лощин, представитель Общества дебатов Эстонии Катерина Данилова, студент журфака Таллиннского университета Виталий Бесчастный.

Со счетом 7:2 победу в дебатах одержал Владимир Илляшевич. От Бесчастного он получил три балла, от Лощина и Даниловой - по два. По одному очку Лощин и Данилова дали Якобишвили.

Комментарии членов жюри:

Николай Лощин: Несмотря на разгромный счет, оппоненты стоили друг друга. Как показали дебаты, у них много общего. Минус в том, что кандидаты не смогли представить четкой аргументации по конкретным пунктам программы своих партий, ограничившись общими заявлениями и перескакивая с муниципального уровня на государственный. 

Катерина Данилова: В этих дебатах не хватило разговора на муниципальном уровне. Нужно было больше говорить о проблемах тех районов, где эти кандидаты избираются. Не понравилось, что в выступлениях кандидатов было очень много обмана избирателя. Но положительным можно назвать то, что участники баттла нашли много точек соприкосновения. Это достойно, когда кандидаты не только конкурируют друг с другом, но и о чем-то договариваются.

Виталий Бесчастный: Я не увидел здесь баттла, если подразумевать, что идея этих дебатов была взята с Versus рэп-баттлов. Это была дружеская встреча. Все проходило гладко и вежливо. И я все ждал, когда же оппоненты наконец поцелуются. Илляшевич получил от меня в каждом раунде по баллу, потому что его позиция хотя бы была мне понятна. Да, там были недочеты, но Николая из партии EKRE я вообще не понял. Насколько я знаю, эта партия обычно другое говорит. И у Николая было очень мало конкретики.

Писатель против архитектора

Последний раз писатель и исследователь истории Русской Прибалтики Илляшевич баллотировался в 2009 году, когда безуспешно пытался попасть от ОЛПЭ в Европарламент. В муниципальных выборах участвовал в 2002 году. Он шел по списку Объединенной народной партии Эстонии (которая позднее трансформировалась в ОЛПЭ) и набрал 280 голосов.

Архитектор Якобишвили впервые участвовал в муниципальных выборах в 2013 году и набрал 7 голосов. В 2015 году на парламентских выборах получил 28 голосов.

Если ОЛПЭ планирует обеспечить в городских учреждениях обслуживание на русском языке, то главная цель EKRE - сделать управление Таллинном эстоноязычным и проэстонским.

Поединок между Илляшевичем и Якобишвили стал последним из серии предвыборных политических баталий.

Серия поединков баллотирующихся в Таллинне политиков на портале RUS.ERR.EE открылась противоборством Евгения Криштафовича (избирательный союз "Город-метро") и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Во втором баттле приняли участие Мария Юферева (Центристская партия) и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

В противостоянии 28 сентября сошлись реформист Денис Бородич и Ольга Сытник, идущая на выборы по списку Социал-демократической партии.

Редактор: Виктор Сольц

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