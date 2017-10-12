rus.err.ee

Рыйвас уходит в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу ({{commentsTotal}})

Эстония
Таави Рыйвас
Таави Рыйвас Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил, что подает в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала, произошедшего во время визита в Малайзию.

"В такой ситуации в любом случае разумно взять на себя политическую ответственность. Я готов отказаться от места вице-спикера Рийгикогу. Я это решение для себя уже принял", - заявил Рыйвас в прямом эфире передачи, выходящей на портале издания Postimees.

"Я решил, что покину правление парламента", - добавил реформист.

Как написала сегодня газета Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством Рыйваса повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в Малайзии. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода, произошедших с девушками на вечеринке после официальных мероприятий в Малайзии. Одна эстонка стала жертвой сексуальных приставаний. Хотя газета не назвала имя агрессора, по данным "Актуальной камеры", в этом случае им был сам вице-спикер. Сегодня реформист признался в письме для СМИ, что у находившейся на вечеринке женщины были претензии именно к нему.

"Мне искренне жаль, что я задел чьи-то чувства... Хотя воспоминания о случившемся у сторон конфликта не совпадают, это не умаляет тот факт, что часть участников мероприятия чувствовали себя на нем плохо", – написал Рыйвас.

Реформист также добавил, что принес извинения женщине при встрече, на этом, по его словам, конфликт был исчерпан.

Рыйвас с марта 2014 года по ноябрь 2016-го был премьер-министром Эстонии. С 2014 по январь 2017-го возглавлял Партию реформ. В декабре 2016 года Рыйвас был избран вице-спикером Рийгикогу.

19 августа этого года состоялось бракосочетание Рыйваса с певицей Луизой Вярк. Они живут вместе с 2007 года, у них двое детей - восьмилетняя дочь Мийна Рианна и сын Герман, родившийся в декабре прошлого года.

Редактор: Виктор Сольц

таави рыйвасскандал в малайзии


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Корб.

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

ЭКОНОМИКА
07:10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

СМИ: ЕЦБ заработал 8 млрд евро на греческом кризисе

11.10

Таллиннской порт требует с бывших руководителей 400 000 евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Показ коллекции Gucci в Милане.

Брэнд Gucci перестает работать с мехом

Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE в пятницу в 11:00
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:38

Молодая таллиннка возглавила мировой рейтинг в настольном хоккее

19:14

Рийгикогу не успел обсудить отмену закона о сожительстве Обновлено

18:37

Рыйвас уходит в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

18:35

Полиция начала расследование против Харви Вайнштейна

18:33

Нестор: после скандала Рыйвас должен подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

18:20

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

18:13

Актуальная камера 12.10.2017 (18:00)

17:36

Ратас: Центристская партия не считает, что с референдумом в Крыму все было "окей"

17:26

LIVE 13 октября в 11:00: Что творится перед выборами в Нарве?

16:48

США объявили о выходе из ЮНЕСКО

16:46

СМИ: центристы и соцдемы не исключают создания коалиции в Таллинне

16:26

Россиянин пытался провезти из Эстонии более 35 кг молочных и мясных продуктов

16:25

ФОТО: обладателем премии "Золотая игла" стала дизайнер Кристина Вийрпалу

15:55

Литовец пытался вывезти из Эстонии в Россию более 5 кг жевательного табака

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
15:43

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

14:31

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

11.10

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс

07:54

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

11.10

Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

11.10

Мать ученика нарвской школы: после экскурсии детей возили голосовать за директора

11.10

Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

11.10

Дебаты на ETV+: главные проблемы Ласнамяэ - бюрократия, парковки, внутриквартальные дороги Обновлено

11:55

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

07:01

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:13

С января в школах будут делать прививку от вируса папилломы

11:07

Продуктовый банк получит 40000 евро

08:05

В Таллиннской экономической школе пройдут бесплатные лекции на тему предпринимательства

07:08

"Правовая аптека" примет клиентов в Мустамяэ

11.10

Таави Аас: не вижу возможности, что мы придем с Прийтом Кутсером к компромиссу

11.10

Идею министра Ааба о решении проблем Ида-Вирумаа партнеры по коалиции еще обсудят

11.10

Составлен второй дополнительный бюджет Таллинна

11.10

Винкель: итоги досрочного голосования будут подведены в воскресенье вечером

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: