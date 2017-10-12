Рыйвас уходит в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил, что подает в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала, произошедшего во время визита в Малайзию.

"В такой ситуации в любом случае разумно взять на себя политическую ответственность. Я готов отказаться от места вице-спикера Рийгикогу. Я это решение для себя уже принял", - заявил Рыйвас в прямом эфире передачи, выходящей на портале издания Postimees.

"Я решил, что покину правление парламента", - добавил реформист.

Как написала сегодня газета Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством Рыйваса повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в Малайзии. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода, произошедших с девушками на вечеринке после официальных мероприятий в Малайзии. Одна эстонка стала жертвой сексуальных приставаний. Хотя газета не назвала имя агрессора, по данным "Актуальной камеры", в этом случае им был сам вице-спикер. Сегодня реформист признался в письме для СМИ, что у находившейся на вечеринке женщины были претензии именно к нему.

"Мне искренне жаль, что я задел чьи-то чувства... Хотя воспоминания о случившемся у сторон конфликта не совпадают, это не умаляет тот факт, что часть участников мероприятия чувствовали себя на нем плохо", – написал Рыйвас.

Реформист также добавил, что принес извинения женщине при встрече, на этом, по его словам, конфликт был исчерпан.

Рыйвас с марта 2014 года по ноябрь 2016-го был премьер-министром Эстонии. С 2014 по январь 2017-го возглавлял Партию реформ. В декабре 2016 года Рыйвас был избран вице-спикером Рийгикогу.

19 августа этого года состоялось бракосочетание Рыйваса с певицей Луизой Вярк. Они живут вместе с 2007 года, у них двое детей - восьмилетняя дочь Мийна Рианна и сын Герман, родившийся в декабре прошлого года.