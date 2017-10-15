В Таллинне Центристская партия сохранила абсолютное большинство голосов. Основными магнитами голосов среди центристов оказались вице-мэр Михаил Кылварт и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. Эдгар Сависаар получил личный мандат, но его избирательный союз не преодолел пятипроцентный барьер.

По состоянию на 01:53 избирком подсчитал голоса со всех избирательных участков. Победу одержала Центристская партия - 44,4% (40 мест из 79 в горсобрании).

Это значит, что центристы хоть и потеряли шесть мест по сравнению с выборами 2013 года, но все равно сохранили абсолютное большинство в столичном горсобрании.

Далее идут Партия реформ (20,5%, 18 мест), Социал-демократическая партия (11%, 9 мест), Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) (7%, 6 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) (6,6%, 5 мест).

Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получил Эдгар Сависаар из избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".

Реформисты получили на 9 мест больше, чем в прошлый раз. Один мандат в копилку прибавили соцдемы, а вот IRL потеряла 11 мест.

Впервые в Таллиннское горсобрание попала EKRE.

За пятипроцентным барьером остались избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" (4,5%), избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" (2,6%), партия "Зеленые Эстонии" (2,4%), Объединенная левая партия Эстонии (0,3%), избирательный союз "Наш Таллинн" (0,1%), избирательный союз "Город-метро" (0,1%), избирательный союз "Движение за выживание Эстонии" (0,1%), избирательный союз "Голоса" (0,1%).

Подсчитаны все электронные голоса и получены данные с 87 из 87 избирательных участков.

Явка в Таллинне составила 53,6%.

В личном зачете лучший результат показал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт - 24 712 голосов. Далее идут центристы Раймонд Кальюлайд (5534), Таави Аас (5505), Яна Тоом (4826), реформист Таави Рыйвас (4130), Эдгар Сависаар (3621), реформисты Ханно Певкур (3597), Кая Каллас (3551) и Урмас Паэт (3389). Замыкает десятку лучших соцдем Райнер Вакра - 3296 голосов.

Полный список избранных депутатов смотрите здесь.