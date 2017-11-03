Пытавшийся поджечь себя в центре Нарвы пенсионер получил 10 суток ареста

Силламяэский пенсионер Николай Цух (65), в середине октября пытавшийся совершить акт самосожжения в центре Нарвы, признан виновным в нарушении общественного порядка. Мужчина наказан 10-ю сутками ареста.

Такое решение в пятницу, 3 ноября, в рамках рассмотрения делопроизводства о проступке вынес Вируский уездный суд.

Поскольку с 15 по 17 октября Николай Цух был задержан полицией, то в общей сложности ему придется отсидеть в арестантской камере 8 суток.

Вынося наказание для Цуха, суд учел и то, что прежде мужчина несколько раз наказывался в административном порядке. Дважды ему назначались штрафы. Оба раза он их оплачивал.

Но поскольку финансовое наказание не было эффективным и Николай Цух продолжил нарушать порядок, то на сей раз суд вынес для него более суровое наказание - то есть арест.

В законную силу решение Вируского уездного суда не вступило - в течение 15 дней оно может быть обжаловано в окружном суде.

Как писал rus.err.ee, 15 октября - в основной день голосования на местных выборах - Николай Цух стоял на Петровской площади с канистрой и плакатом, чем и привлек внимание прохожих. Он утверждал, что готов поджечь себя, чтобы выразить протест против действий центральной власти Эстонии.

Прибывшие на место полицейские попытались отобрать у мужчины канистру с бензином, но тот оказал сопротивление и топливо расплескалось на стража порядка и самого пикетчика.

Мужчина чиркнул зажигалкой и тут же загорелся. Огонь удалось потушить.

Тяжелых травм мужчина не получил, но попал в руки правоохранителей.