rus.err.ee

Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, обновить карты успели 70 000 человек ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллютративная фотография.
Иллютративная фотография. Автор: ERR
Эстония

В полночь 3 ноября было приостановлено действие сертификатов 730 000 ID-карт с выявленной уязвимостью. К утру субботы сертификаты своих ID-карт успели обновить около 70 000 человек.

Об этом утром в субботу, 4 ноября, сообщили в совместном пресс-релизе Департамент государственной инфосистемы (RIA) и Департамент полиции и погранохраны (ДПП).

В сообщении подчеркивается, что приостановка действия необновленных сертификатов исключает возможность кражи цифровой идентичности владельцев уязвимых ID-карт.

Руководитель отдела решения инцидентов RIA Клайд Мяги сказал, что приложение дистанционного обновления карт хорошо выдержало нагрузку, и за двое суток карты обновили более 35 000 человек.

"Наши техники устранили те сбои, которые возникли в первые дни из-за перегрузки. Мы постоянно следим за нагрузкой на приложение и в последние дни почти все обновления прошли успешно", - сказал Мяги.

В сообщении отмечается, что с середины дня пятницы и до позднего вечера воскресенья дистанционное обновление ID-карты открыто прежде всего тем владельцам ID-карт, которые используют карту для работы.

"Из-за приостановки сертификатов не может остановиться работа врачей, медсестер, аптекарей, а также представителей других жизненно важных сфер. Этим людям мы разослали сообщения с просьбой обновить свои ID-карты на этих выходных", - сказала главный специалист бюро идентичности и статусов ДПП Мерлин Мянгель.

Она подчеркнула, что с начала ноября штат бюро обслуживания и справочная служба полиции были расширены, и многие сотрудники работают сверхурочно. Тем не менее, бюро обслуживания ДПП с трудом справляются с наплывом клиентов: в пятницу время ожидания в очереди для обновления сертификатов в крупных бюро обслуживания составило два часа.

Время работы бюро обслуживания по всей Эстонии было продлено на час в будние дни. Кроме того, бюро работают с 10:00 до 15:00 в субботу и воскресенье.

Информацию о времени работы бюро можно найти здесь.

Приостановленные сертификаты можно обновить как в своем компьютере, так и в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года. Карту с приостановленными сертификатами нельзя использовать для электронных услуг, но она действует в качестве удостоверяющего личность документа, предъявления дигирецепта и карты клиента.

Проблема уязвимости ID-карт

В период после 16 октября 2014 года в Эстонии было выдано около 800 000 ID-карт, которые теоретически можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без PIN-кодов к ней.

Разработанное Департаментом государственной инфосистемы (RIA) техническое решение предусматривает обновление программного обеспечения уязвимых ID-карт, которое должно устранить этот риск. Однако, как признают сами разработчики, это решение не совершенно. В частности, за сутки оно позволяет обновить не более 15 000 карт.

Поскольку уязвимых карт было выдано около 800 000, и к моменту приостановки действия их сертификатов 4 ноября таких карт остается около 730 000, многие их владельцы несколько недель не смогут пользоваться электронными услугами. Однако, как отметили в RIA, около полумиллиона владельцев таких ID-карт не пользуются их электронными функциями.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.

В качестве удостоверяющего личность документа все карты будут сохранять действие до конца указанного на них срока. Обновленная карта также не требуется для покупки лекарств по электронному рецепту.

Дополнительную информацию об обновлении ID-карт можно посмотреть здесь.

Редактор: Андрей Крашевский

уязвимость id-карт департамент государственной инфосистемыуязвимые id-карты


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
новости
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
This Is A Limited Edition (Англия)

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

Показанные на прошлой неделе в Риге коллекции весна-лето 2018 латвийских дизайнеров объединяет одна общая черта - сочетание тонких тканей и нежных женственных расцветок со спортивными элементами и обувью, что в совокупности придает более молодой облик любой женщине.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА

В эфир ETV+ выйдет авторский сериал о жизни в Ида-Вирумаа

В субботу на телеканале ETV+ в эфир выйдет первый выпуск восьмисерийного авторского проекта Александра Хоботова "С.В.О.И.", где собраны непридуманные истории жителей Северо-Востока Эстонии — здесь и приехавшие в регион врачи, купившие квартиры в Кохтла-Ярве на сдачу с кефира, и самые обыкновенные люди со своими обыковенными историями.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
12:08

Бюро обслуживания полиции приостановили обновление ID-карт из-за сбоя в системе Обновлено

11:09

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице Обновлено

11:07

Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, обновить карты успели 70 000 человек

10:38

Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси после секс-скандала

10:04

Керсти Кальюлайд поможет изготовить ковер к столетию Эстонской Республики

01:23

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

03.11

Пропавший в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден

03.11

Волостным старейшиной Сааремаа стал Мадис Каллас

03.11

В субботу воздух прогреется до +10 градусов

03.11

В Тарту осваивают новый командный вид спорта

03.11

Eesti Energia планирует запустить производство печного масла из старых шин

03.11

В истории с приездом проблемных детей из Германии в Эстонию не все так однозначно

03.11

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

03.11

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
03.11

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

03.11

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

03.11

Все бюро обслуживания полиции будут работать в субботу и воскресенье для обновления ID-карт

03.11

В Нарве останется всего один вице-мэр Обновлено

01.11

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

03.11

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси Обновлено

03.11

Пытавшийся поджечь себя в центре Нарвы пенсионер получил 10 суток ареста

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
03.11

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

03.11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

03.11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

03.11

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

03.11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

03.11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

03.11

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

02.11

Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: