СМИ: предполагаемый агент ФСБ пытался проникнуть в компьютерные сети Эстонии

20-летний подозреваемый прибыл в Эстонию некоторое время назад, как и многие другие туристы из России, имея официальную визу. КаПо считает, что молодой человек получил от российской спецслужбы ФСБ основательную инструкцию, что и как следует в Эстонии предпринять и с какими объектами ознакомиться, передают в среду утренние новости ETV+ со ссылкой на Postimees.

С помощью своих знаний в области инфотехнологий молодой человек должен был найти слабые места в компьютерных системах государственных учреждений Эстонии. Для этого он попытался проникнуть в закрытые беспроводные сети учреждение.

Для того, чтобы зафиксировать деятельность агента, а прямой и быстрой угрозы для Эстонии не было, КаПо позволила ему какое-то время беспрепятственно, но подконтрольно работать.

Как писал rus.err.ee, на минувших выходных эстонские власти задержали на пограничном пункте в Нарве пытавшегося покинуть страну 20-летнего гражданина России.

По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии. При этом известно, что с проблемами вокруг ID-карт подозреваемый никак не связан.

Вечером 7 ноября о задержании было официально уведомлено посольство России.