rus.err.ee

Назван состав женской сборной Эстонии по флорболу на чемпионат мира ({{commentsTotal}})

Спорт
Дмитрий Сендецкий
Женская сборная Эстонии по флорболу готова дать бой любому сопернику.
Женская сборная Эстонии по флорболу готова дать бой любому сопернику. Автор: www.floorball.org
Спорт

Главный тренер сборной женской сборной Эстонии по флорболу назвал состав национальной команды для участия в запланированном на начало декабре финальном турнире чемпионата мира.

С 1 по 9 декабря столица Словакии Братислава примет юбилейный, десятый чемпионат мира по флорболу (хоккей в зале) среди женщин. Впервые в истории в новом формате мирового первенства примет участие и сборная Эстонии. Единственный раз женская сборная нашей страны играла на чемпионатах мира в 2009 году в дивизионе "B", где заняла пятое место.

Под руководством российского тренера Павла Семенова, который уже много лет играет в Эстонии и является одним из основных игроков мужской сборной России, наши девушки в прошлом году удачно провели отборочный турнир в Италии и попали в финальную часть ЧМ 2017 года. 

В Братиславе эстонские хоккеистки в зале сыграют в группе D с хозяйками турнира Словакией, а также сборными Сингапура и Австралии. В группе C между собой встретятся Дания, Япония, США и Таиланд. По две лучшие команды из этих подгрупп выходят в раунд плей-офф, где сыграют со сборными из подгрупп А и B, составленных из команд, занимающих первые восемь мест в мировом рейтинге. В группе А играют Финляндия, Чехия, Латвия и Норвегия, а в группе B Швеция, Швейцария, Германия и Польша.

По словам Семёнова, сборной Эстонии по силам выйти в раунд плей-офф, а при удачном стечении обстоятельств и в четвертьфинал. Предпосылки к этому имеются - костяк сборной уже второй сезон дополнительно выступает в более сильной женской лиге Латвии, сборная регулярно проводит тренировочные сборы, а настрой команды вселяет оптимизм на успешное выступление на ЧМ.

Состав женской сборной Эстонии на чемпионат мира по флорболу 2017 в Словакии

вратари:

Л. Пеэдимаа ("Эстонская Сельскохозяйственная Академия")
К. Хейнла (без клуба)

защитники:

К. Лойд ("ЭСХА")
М. Кеэрутая ("ЭСХА")
М. Ш. Коверик ("ЭСХА")
С. Неллис ("Спарта")
Л. Луйх ("Линк/Саку")
К. Кивиранд ("Коовее"/Финляндия)
И. Кульд ("БАТ Берлин"/Германия)

нападающие:

К. Рикберг ("Линк/Саку")
Б. Олль ("Линк/Саку")
Т. Пяхн ("Линк/Саку")
М. Сювари ("Спарта")
Д. Клаван ("Спарта")
М. Кангур ("ЭСХА")
Р. Вяяярт ("ЭСХА")
Э. Пярник ("Коовее"/Финляндия)
Ю. Хюваринен ("АИФ"/Финляндия)
К. Кютисаар ("НСТ"/Финляндия)
И. Каугесаар (без клуба)

Редактор: Сергей Михайлов

флорболчм по флорболу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 - волк Забивака

Определились все участники ЧМ-2018 по футболу

Определился последний участник чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. В последней встрече отборочного этапа 32-ю путевку разыграли между собой Перу и Новая Зеландия.

ЭСТОНИЯ

Юлле Мадизе предлагает Рийгикогу отменить запрет на политическую рекламу

Канцлер права Юлле Мадизе выступила с призывом внести поправки в законодательство, предусматривающие отмену запрета на использование наружной политической рекламы в период активной агитации. По оценке Мадизе, разрешить предвыборную агитацию следует и в основной день голосования на выборах.

вырастут ли снова цены на алкоголь?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности

Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Елена Скульская.

Елена Скульская проводит параллели между "Близкими" и "Нелюбовью" из программы PÖFF

В пятницу, 17 ноября, в Таллинне состоится торжественное открытие XXI кинофестиваля PÖFF. Российская программа будет представлена одиннадцатью фильмами, из которых хочу обратить ваше внимание прежде всего на картину дебютантки Ксении Зуевой "Близкие".

ЭКОНОМИКА
14:12

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой

15.11

Минэкономики собирается восстановить субсидию на покупку электромобиля

15.11

Руководители фирм смогут вставать на учет в Кассу по безработице

14.11

Eesti Energia возлагает большие надежды на добычу торфа

13.11

Госконтроль не увидел нарушений в сделке о покупке вагонов в России

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА

В Нью-Йорке за рекордную сумму был продан "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 312 500 долларов США. Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
15:01

Назван состав женской сборной Эстонии по флорболу на чемпионат мира

14:52

Таллиннский порт приватизируют к лету 2018 года

14:51

В октябре Литва и Эстония были лидерами ЕС по темпам роста инфляции

14:32

300 связанных с председательством лиц в конце декабря останутся без работы

14:12

Тынисте: предложение отменить повышение акциза было моей личной инициативой

13:51

Из Эстонии в Россию ввезли контрабандой произведений искусства на 2,5 млн евро

13:30

Юлле Мадизе предлагает Рийгикогу отменить запрет на политическую рекламу

12:59

Турция рассчитывает получить от ЕС в 2018 году 3 млрд евро на беженцев

12:57

Инфографика: шпаргалка по новой системе расчета необлагаемого налогом минимума Обновлено

12:48

Угнанный в Эстонии автомобиль обнаружили в Латвии и вернули владельцу

12:13

Опрос: центристы и реформисты в ноябре потеряли поддержку избирателей

12:11

Кристьян Порт о решении WADA в отношении РУСАДА

11:57

Из-за шторма Linda Line отменила в четверг все рейсы между Таллинном и Хельсинки

11:49

Футболист сборной Эстонии Сергей Мошников остался без клуба

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: