Назван состав женской сборной Эстонии по флорболу на чемпионат мира ({{commentsTotal}})
Главный тренер сборной женской сборной Эстонии по флорболу назвал состав национальной команды для участия в запланированном на начало декабре финальном турнире чемпионата мира.
С 1 по 9 декабря столица Словакии Братислава примет юбилейный, десятый чемпионат мира по флорболу (хоккей в зале) среди женщин. Впервые в истории в новом формате мирового первенства примет участие и сборная Эстонии. Единственный раз женская сборная нашей страны играла на чемпионатах мира в 2009 году в дивизионе "B", где заняла пятое место.
Под руководством российского тренера Павла Семенова, который уже много лет играет в Эстонии и является одним из основных игроков мужской сборной России, наши девушки в прошлом году удачно провели отборочный турнир в Италии и попали в финальную часть ЧМ 2017 года.
В Братиславе эстонские хоккеистки в зале сыграют в группе D с хозяйками турнира Словакией, а также сборными Сингапура и Австралии. В группе C между собой встретятся Дания, Япония, США и Таиланд. По две лучшие команды из этих подгрупп выходят в раунд плей-офф, где сыграют со сборными из подгрупп А и B, составленных из команд, занимающих первые восемь мест в мировом рейтинге. В группе А играют Финляндия, Чехия, Латвия и Норвегия, а в группе B Швеция, Швейцария, Германия и Польша.
По словам Семёнова, сборной Эстонии по силам выйти в раунд плей-офф, а при удачном стечении обстоятельств и в четвертьфинал. Предпосылки к этому имеются - костяк сборной уже второй сезон дополнительно выступает в более сильной женской лиге Латвии, сборная регулярно проводит тренировочные сборы, а настрой команды вселяет оптимизм на успешное выступление на ЧМ.
Состав женской сборной Эстонии на чемпионат мира по флорболу 2017 в Словакии
вратари:
Л. Пеэдимаа ("Эстонская Сельскохозяйственная Академия")
К. Хейнла (без клуба)
защитники:
К. Лойд ("ЭСХА")
М. Кеэрутая ("ЭСХА")
М. Ш. Коверик ("ЭСХА")
С. Неллис ("Спарта")
Л. Луйх ("Линк/Саку")
К. Кивиранд ("Коовее"/Финляндия)
И. Кульд ("БАТ Берлин"/Германия)
нападающие:
К. Рикберг ("Линк/Саку")
Б. Олль ("Линк/Саку")
Т. Пяхн ("Линк/Саку")
М. Сювари ("Спарта")
Д. Клаван ("Спарта")
М. Кангур ("ЭСХА")
Р. Вяяярт ("ЭСХА")
Э. Пярник ("Коовее"/Финляндия)
Ю. Хюваринен ("АИФ"/Финляндия)
К. Кютисаар ("НСТ"/Финляндия)
И. Каугесаар (без клуба)
Редактор: Сергей Михайлов