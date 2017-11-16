Назван состав женской сборной Эстонии по флорболу на чемпионат мира

Главный тренер сборной женской сборной Эстонии по флорболу назвал состав национальной команды для участия в запланированном на начало декабре финальном турнире чемпионата мира.

С 1 по 9 декабря столица Словакии Братислава примет юбилейный, десятый чемпионат мира по флорболу (хоккей в зале) среди женщин. Впервые в истории в новом формате мирового первенства примет участие и сборная Эстонии. Единственный раз женская сборная нашей страны играла на чемпионатах мира в 2009 году в дивизионе "B", где заняла пятое место.

Под руководством российского тренера Павла Семенова, который уже много лет играет в Эстонии и является одним из основных игроков мужской сборной России, наши девушки в прошлом году удачно провели отборочный турнир в Италии и попали в финальную часть ЧМ 2017 года.

В Братиславе эстонские хоккеистки в зале сыграют в группе D с хозяйками турнира Словакией, а также сборными Сингапура и Австралии. В группе C между собой встретятся Дания, Япония, США и Таиланд. По две лучшие команды из этих подгрупп выходят в раунд плей-офф, где сыграют со сборными из подгрупп А и B, составленных из команд, занимающих первые восемь мест в мировом рейтинге. В группе А играют Финляндия, Чехия, Латвия и Норвегия, а в группе B Швеция, Швейцария, Германия и Польша.

По словам Семёнова, сборной Эстонии по силам выйти в раунд плей-офф, а при удачном стечении обстоятельств и в четвертьфинал. Предпосылки к этому имеются - костяк сборной уже второй сезон дополнительно выступает в более сильной женской лиге Латвии, сборная регулярно проводит тренировочные сборы, а настрой команды вселяет оптимизм на успешное выступление на ЧМ.

Состав женской сборной Эстонии на чемпионат мира по флорболу 2017 в Словакии

вратари:

Л. Пеэдимаа ("Эстонская Сельскохозяйственная Академия")

К. Хейнла (без клуба)

защитники:

К. Лойд ("ЭСХА")

М. Кеэрутая ("ЭСХА")

М. Ш. Коверик ("ЭСХА")

С. Неллис ("Спарта")

Л. Луйх ("Линк/Саку")

К. Кивиранд ("Коовее"/Финляндия)

И. Кульд ("БАТ Берлин"/Германия)

нападающие:

К. Рикберг ("Линк/Саку")

Б. Олль ("Линк/Саку")

Т. Пяхн ("Линк/Саку")

М. Сювари ("Спарта")

Д. Клаван ("Спарта")

М. Кангур ("ЭСХА")

Р. Вяяярт ("ЭСХА")

Э. Пярник ("Коовее"/Финляндия)

Ю. Хюваринен ("АИФ"/Финляндия)

К. Кютисаар ("НСТ"/Финляндия)

И. Каугесаар (без клуба)