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Скончался эстонский композитор Вельо Тормис

Вельо Тормис (1930-2017). Фото: Райво Тийкмаа, ERR
Cегодня 18:37
Рубрика: Культура

В субботу вечером на 86-м году жизни скончался эстонский композитор Вельо Тормис.

Вельо Тормис родился 7 августа 1930 в деревне Куусалу. Первые произведения Тормиса, преимущественно хоровые, начали появляться в конце 40-х годов.

С 1951 по 1956 год учился в Московской консерватории по классу композиции. В 1987 году Тормис получил звание народного артиста СССР.

Произведения композитора исполняют ведущие коллективы Эстонии, среди них: Национальная опера "Эстония", театр "Ванемуйне", Эстонский национальный мужской хор, Камерный хор Эстонской филармонии, Таллиннский камерный хор, хор Эстонского телевидения и радио, ряд студенческих и молодежных хоров, а также хоры Финляндии, Швеции, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Германии.

В 2015 году Тормис получил награду таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" за вклад в искусство.

Виктор Сольц
Редактор

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