Госфирмы Эстонии будут обнародовать информацию по биржевым правилам

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Правительство в четверг на кабинетном совещании поддержало предложение, в соответствии с которым 12 крупнейших государственных фирм в будущем должны будут обнародовать информацию так же, как это делают биржевые предприятия. Кроме того, министры выразили политическую поддержку плану запретить государственным фирмам заниматься спонсорской деятельностью.

Кабинет министров поддержал предложение министра Свена Сестера выработать законодательные поправки, в соответствии с которыми крупнейшие коммерческие объединения с участием государства должны будут следовать правилам обнародования информации, действующим в отношении биржевых фирм.

Министры также поддержали пункт коалиционного соглашения о том, что государственные коммерческие объединения смогут выплачивать пособия только для поддержки научно-исследовательской деятельности в своей сфере.

Правилам обнародования информации должны будут следовать крупнейшие госфирмы, отвечающие по меньшей мере трем из четырех условий — доход от продаж должен превышать 14 млн евро, объем активов должен быть более 7 млн евро, работников в предприятии должно быть более 200 человек и/или в совете предприятия должно быть не менее восьми членов. По тем же критериям оценивается, должно ли данное предприятие сформировать аудиторский комитет.

Это значит, что на первых порах большая обязанность обнародовать информацию будет возложена на предприятия Eesti Energia и Elering, которые уже сегодня обнародуют информацию в соответствии с биржевыми правилами, поскольку облигации этих фирм котируются на Лондонской бирже.

Биржевым правилам должны будут последовать теперь и такие фирмы как Tallinna Sadam, Eesti Raudtee, Riigi Kinnisvara AS (RKAS), Tallinna Lennujaam, Eesti Post, AS Hoolekandeteenused, EVR Cargo, Eesti Teed, Nordica (Nordic Aviation Group) и OÜ Transpordi Varahaldus.