Работодатели Эстонии недовольны налоговыми поправками новой коалиции

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees

Предлагаемые новой коалицией налоговые поправки ухудшат экономическую среду в Эстонии, утверждают представители Центрального союза работодателей. Не нравится работодателем спешка, с которой происходят изменение, и скудность информации о планируемых изменениях в налоговом законодательстве.

"Мало того, что предлагаемые новой коалицией налоговые изменения увеличивают налоговую нагрузку, что само по себе никак не полезно для экономики. Изменения в налоговую среду вносят, нарушая устоявшиеся традиции законотворчества", - написал министру финансов Свену Сестеру руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По его словам, планы разработки поправок к налоговому законодательству в программе действия нынешнего правительства составлены только для тех, что были подготовлены еще раньше. "Это свидетельствует о том, что на самом деле налоговые поправки хотят провести в ускоренном порядке. Говоря о такого рода поправках, становится очевидно, что они по сути не обоснованы".

По словам Тамсара, введение залогового налога и изменение ставки подоходного налога являются принципиальными изменениями, влияющими на зарубежные инвестиции. "Это не маленькие изменения и не поправки, требующие срочного принятия. В любом случае, для подобных изменений необходимо составлять план разработки проекта, привлечь предпринимательские организации и подготовить анализ влияния. Однако ничего подобного не произошло и явно не произойдет", - добавил он.

"Пакет поправок к налоговому законодательству в декабре вызвал в предпринимательской среде много недовольства. Также обсужденные 19 января в правительстве предложения были одобрены членами кабинета министров и Министерство финансов уже начинает вырабатывать законопроекты. Обо многих из поправок предприниматели слышали только краем уха и знакомы с ними только через СМИ", - сказал Тамсар.

По его словам, очень тяжело так быстро анализировать как изменения, так и их влияние, еще труднее организовать свою работу в соответствии с ними или участвовать в политике.

"Сохранение такого рода законодательной культуры снижает чувство уверенности в экономике и доверие как к правительству, так и к инвестиционной среде в Эстонии. Это последнее, в чем сегодня нуждается Эстония. Принятые на скорую руку обновления налоговой системы работают против экономического развития страны. Мы хотим, чтобы Министерство финансов составило бы план разработки законодательных поправок и анализ экономического влияния, чтобы оно обсудило их с предпринимательскими организациями, согласовав их с традициями законотворчества и нормативной техникой, в духе традиций привлечения", - добавил Тамсар.