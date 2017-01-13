Потребительские цены 2016 году выросли на 0,1%

Наиболее заметно на годовое изменение индекса потребительских цен повлияло подорожание алкогольных напитков. Фото: Сийм Лыви/ERR

Индекс потребительских цен в прошлом году вырос по сравнению со средним показателем за 2015 год на 0,1%, сообщили в Департаменте статистики.

Наиболее заметно на годовое изменение индекса потребительских цен повлияли алкогольные напитки, которые подорожали на 6,7%, и табачные изделия, стоимость которых увеличилась на 5,5%.

Также влияние на показатель оказали электричество, теплоэнергия и отопление. Если теплоэнегрия подешевела на 9,1%, а газ – на 20,1%, то электричество, поступающее в дома, подорожало на 2%.

Несмотря на повышение стоимости моторного топлива в конце года, по сравнению со средним годовым показателем 2015 года топливо было на 4% дешевле.

Из продуктов питания в 2016 году по сравнению с предыдущим годом наиболее заметно подорожали обработанные фрукты (на 21%) и сахар (на 21%), а подешевели обезжиренное молоко (на 10%) и свежие овощи (7%).

В последнем месяце 2016 года индекс потребительских цен вырос на 2,2% по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.