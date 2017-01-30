Американская компания станет владельцем кинотеатров Forum Cinemas

Американская фирма AMC Entertainment Holdings купит шведский киноконцерн Nordic Cinema Group, в состав которого входит и действующая в странах Балтии сеть кинотеатров Forum Cinemas.

Стоимость сделки составит примерно 870 млн евро, сообщило в понедельник, 23 января, агентство BNS.

Пользующаяся брендом AMC Theatres компания AMC Entertainment Holdings купит долю участия в Nordic Cinema Group у частной фирмы Bridgepoint и медиа-концерна Bonnier Holding. Стоимость сделки составляет 8,25 млрд шведских крон (около 867 млн евро), сообщил покупатель.

Nordic Cinema Group является лидером рынка в Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве и второй по величине сетью кинотеатров в Норвегии, компания также действует в Дании. Через финскую фирму Finnkino концерн также владеет эстонской Forum Cinemas, которой принадлежат кинотеатры Coca-Cola Plaza в Таллинне и Ekraan в Тарту.

В будущем Nordic будет действовать в качестве дочерней компании Odeon Cinemas Group, которая с прошлого года также принадлежит AMC. Odeon принадлежит 243 кинотеатра, это крупнейшая европейская сеть кинотеатров. После объединения с Nordic сеть Odeon вырастет до 361 кинотеатра, где будет в общей сложности 2926 залов, сообщает AMC Theatres.

Сделка подлежит одобрению Европейской комиссией, и стороны рассчитывают ее завершить в первой половине 2017 года.

Мажоритарным акционером AMC Entertainment Holdings Inc. является инвестиционная фирма китайского бизнесмена Ван Цзяньлиня Wanda Group.