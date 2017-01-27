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Индекс строительных цен в прошлом году снизился на 0,8%

Иллюстративная фотография. Фото: Рене Сууркаев/ERR
Cегодня 08:26
Рубрика: Экономика

Индекс строительных цен снизился в 2016 году по сравнению со средним показателем 2015 года на 0,8%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Расходы на рабочую силу выросли по сравнению с 2015 годом на 1,2%, использование строительной техники подешевело на 1,1%, а стоимость материалов – на 1,8%.

В четвертом квартале 2016 года индекс строительных цен вырос по сравнению с третьим кварталом на 0,2%, а с данными за четвертый квартал 2015 года – снизился на 0,5%. По сравнению с третьим кварталом на строительный индекс наиболее заметно повлияло повышение расходов на рабочую силу. На снижение индекса в годовом сравнении наибольшее влияние оказали подешевевшие материалы.

Индекс цен на ремонтные работы снизился в 2016 году по сравнению со средним показателем 2015 года на 0,9%. В четвертом квартале 2016 года индекс цен на ремонтные работы вырос на 0,3% по сравнению с третьим кварталом и снизился на 0,4% в годовом сравнении.

Для расчета индекса строительных цен используются данные по четырем группам: строительство частных домов, строительство многоквартирных домов, строительство промышленных объектов и строительство офисных зданий. При расчете индекса ремонтных работ учитывается лишь ремонт офисных зданий.

Ирина Киреева
Редактор

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