Аналитик: банковский кризис в Италии может перекинуться на другие страны еврозоны

Головной офис банка Monte Paschi di Siena. Фото: Reuters/Scanpix

По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, вынужденная финансовая помощь итальянским банкам в размере 20 млрд евро еще больше увеличит огромный госдолг Италии и потенциально может привести к новому кризису еврозоны.

Старейшее в мире финансовое учреждение — итальянский банк Monte dei Paschi di Siena — рассчитывал привлечь на финансовых рынках пять миллиардов евро, но политическая и экономическая неуверенность после отставки правительства Маттео Ренци сделала инвесторов осторожными, вынудив итальянские власти вмешаться для спасения банка, сообщила в пятницу, 23 декабря, "Актуальная камера на эстонском языке".

"Это вмешательство обеспечит соответствие Monte dei Paschi требованиям к уровню капитала и позволит ему продолжать реализацию своего бизнес-плана, который должен быть одобрен Брюсселем", - сказал министр экономики Италии Пьер Карло Падоан.

Помимо Monte dei Paschi, правительство намерено оказать помощь и другим банкам, поскольку общий размер просроченных кредитов в финансовом секторе Италии составляет, по оценкам, 360 млрд евро.

По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, проблемы банковского сектора Италии могут перекинуться и на другие страны, поэтому Рим и Брюссель постараются всеми средствами этого не допустить. "Известный риск заражения есть, но я верю, что Европейский союз сделает все для того, чтобы это не распространилось", - сказал Мертсина.

По размеру госдолга Италия занимает второе место в Европе после Греции. Правительственный план спасения банков в размере 20 млрд евро еще больше увеличит госдолг страны, поэтому Италия, по сути, превращается во вторую Грецию.