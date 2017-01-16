Симсон приостановила создание холдинговой компании для управления госфирмами

Таллиннский порт. Фото6 Сийм Лыви/ERR

Идею создать такой холдинг Михал высказал после коррупционного скандала в Таллиннском порту. По его мнению, это позволило бы сделать управление госфирмами, особенно в транспортном секторе, более прозрачным. Тогдашний министр экономики успел предпринять первые шаги в этом направлении, но осенью Партия реформ была исключена из правящей коалиции, а у нового министра иные планы, сообщил в понедельник, 9 января, новостной портал ERR.

Новая коалиция во главе с Центристской партией пошла по другому пути, решив вывести ряд госфирм на биржу, в том числе и Таллиннский порт. Это означает, что о создании государственного холдинга говорить больше нельзя, по крайней мере применительно к Таллиннскому порту.

Симсон подтвердила, что эта идея в новом правительстве фактически похоронена. "Прежний министр экономики и коммуникаций Кристен Михал начал говорить о холдинговой компании для госпредприятий в свете коррупционной аферы в Таллиннском порту. Новое правительство не будет продолжать реализацию плана Михала", - сказала она.

Михал: правительство застряло на полпути

Кристен Михал критически отозвался о смене правительственного курса. "Упорядочение управления государственными предприятиями и их приватизацию нужно продолжать. План нового правительства по выводу на биржу лишь некоторых миноритарных пакетов акций слишком скромный. В приватизации нужно обязательно занимать более смелую и принципиальную позицию — где работает рынок, там государству торговать не нужно. Роль государства — быть регулятором или умным заказчиком", - прокомментировал Михал решение Симсон.

Он пояснил, что смысл создания концерна заключался в упорядочении предприятий, увеличении доходов бюджета, и экономии на расходах за счет объединения флотов и "синергии финансовой сферы, недвижимости и госзаказов".

"В правительстве я бы все-таки рекомендовал искать пути, как лучше сохранить имущество налогоплательщиков. Когда я был министром, мы много упорядочили в этой сфере, и было бы грустно, если это теперь остановится из-за политических разногласий. Умный собственник так бы не поступил", - сказал Михал.