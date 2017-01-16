Симсон приостановила создание холдинговой компании для управления госфирмами
Министр экономики Кадри Симсон приостановила создание единой холдинговой компании для управления государственными предприятиями, инициированное ее предшественником Кристеном Михалом.
Идею создать такой холдинг Михал высказал после коррупционного скандала в Таллиннском порту. По его мнению, это позволило бы сделать управление госфирмами, особенно в транспортном секторе, более прозрачным. Тогдашний министр экономики успел предпринять первые шаги в этом направлении, но осенью Партия реформ была исключена из правящей коалиции, а у нового министра иные планы, сообщил в понедельник, 9 января, новостной портал ERR.
Новая коалиция во главе с Центристской партией пошла по другому пути, решив вывести ряд госфирм на биржу, в том числе и Таллиннский порт. Это означает, что о создании государственного холдинга говорить больше нельзя, по крайней мере применительно к Таллиннскому порту.
Симсон подтвердила, что эта идея в новом правительстве фактически похоронена. "Прежний министр экономики и коммуникаций Кристен Михал начал говорить о холдинговой компании для госпредприятий в свете коррупционной аферы в Таллиннском порту. Новое правительство не будет продолжать реализацию плана Михала", - сказала она.
Михал: правительство застряло на полпути
Кристен Михал критически отозвался о смене правительственного курса. "Упорядочение управления государственными предприятиями и их приватизацию нужно продолжать. План нового правительства по выводу на биржу лишь некоторых миноритарных пакетов акций слишком скромный. В приватизации нужно обязательно занимать более смелую и принципиальную позицию — где работает рынок, там государству торговать не нужно. Роль государства — быть регулятором или умным заказчиком", - прокомментировал Михал решение Симсон.
Он пояснил, что смысл создания концерна заключался в упорядочении предприятий, увеличении доходов бюджета, и экономии на расходах за счет объединения флотов и "синергии финансовой сферы, недвижимости и госзаказов".
"В правительстве я бы все-таки рекомендовал искать пути, как лучше сохранить имущество налогоплательщиков. Когда я был министром, мы много упорядочили в этой сфере, и было бы грустно, если это теперь остановится из-за политических разногласий. Умный собственник так бы не поступил", - сказал Михал.
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