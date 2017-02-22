Ребрендинг автозаправок Statoil начнется весной

Станция обслуживания Circle K в Мярьямаа. Фото: Андрес Раудъялг

Сеть автозаправочных станций Statoil, уже открывшая в Мярьямаа первую станцию обслуживания под новым товарным знаком Circle K, весной приступит к ребрендингу остальных заправок.

Процесс изменения облика АЗС продлится до осени этого года, а точный график будет утвержден в конце марта, сообщил в среду, 15 февраля, новостной портал ERR.

По словам директора по маркетингу Statoil Дианы Вейгель, на новой АЗС в Мярьямаа были опробованы технические решения по ребрендингу. Она подчеркнула, что несмотря на смену фирменного наименования, на всех АЗС сохранится тот же персонал, ассортимент предлагаемой продукции и услуг. Также не изменится и поставщик топлива.

"Мы покупаем топливо с нефтеперерабатывающих заводов в Европейском союзе, - пояснила Вейгель. - В поставках топлива ничего не изменится. Мы покупаем топливо не только из Швеции, среди наших партнеров — Orlen и Neste. Зависит, кто и что предлагает, и как проходит конкурс [на поставки]".

Расширение АЗС в Мярьямаа и ее перевод под бренд Circle K обошлись компании более чем в миллион евро.

Компания Statoil Fuel & Retail до 2010 года принадлежала норвежскому нефтегазовому предприятию Statoil ASA. В 2012 году концерн Statoil Fuel & Retail был приобретен канадской компанией розничной торговли Alimentation Couche-Tard, являющейся одним из ведущих предприятий в мире в сфере мини-маркетов. Новый собственник получил право пользоваться торговой маркой Statoil до 2021 года.

В Европе первыми на обновленный бренд Circle K перешли станции обслуживания Statoil в Норвегии и Швеции. В Эстонии Circle K принадлежат 77 станций обслуживания, в компании работают около 700 человек.