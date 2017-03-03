Террас: мы не можем себе позволить сидеть сложа руки и ждать помощи

Командующий парадом генерал Рихо Террас отметил в своей речи важность поддержки друзей и союзников, а также собственного вклада в военную государственную оборону.

С весны этого года город Тапа получит более тысячи новых жителей, чья каждодневная работа и служба связаны с увеличением присутствия НАТО в восточном крыле альянса, отметил Террас. "Мы хотим, чтобы союзники чувствовали себя в Эстонии как дома. Во имя этого эстонское государство произвело необходимую подготовку. Мы построили казармы и расширили полигоны. Но важнее всего то, чтобы жители Эстонии приняли наших союзников, потому что так лучше всего можно приблизиться к той цели, по причине которой Эстония состоит в НАТО, и НАТО находится в Эстонии. Эта цель заключается в том, чтобы мы были лучше защищены".

Также Террас подчеркнул, что эстонское государство не может позволить себе сидеть, сложа руки. "Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки, смотреть на горизонт и ждать помощи с запада. Защищают того, кто хочет и умеет защищать себя сам".

Он пояснил, что в последующие годы развитие государственной обороны предусматривает привлечение большого числа военнослужащих срочной службы и создание резервных войск. "Желание Сил обороны Эстонии — чтобы наша молодежь была здоровая, активная и видела в срочной военной службе возможность приобрести знания и навыки. На эти знания и навыки опирается наше резервное войско, и они помогают нам постоянно обновлять нашу самостоятельную обороноспособность".

Приводим речь генерала Рихо Терраса в полном объеме:

"99 лет назад Эстония создала себе новое будущее. Провозглашение республики ясно показало, что для лучшего сохранения нашего народа, нашего языка и культуры было необходимо свое государство.

Европа была ввергнута в пучину Первой мировой войны, которая стерла с карты мира империи и создала возможность для образования национальных государств.

небольшого народа возможность создания своего государства невелика и маловероятна. Для этого должно быть подходящее время и подходящая окружающая среда. В довершение всего, народу необходимо в соответствующий день и час взять бразды правления в свои руки и двигаться к высшей цели.

Наш народ был подготовлен к этому дню — у Эстонии была своя интеллигенция и лидеры, придерживавшиеся национальных идей. У Эстонии были люди, которые надеялись, верили и хотели. В доказательство этого они пошли воевать и в боях отстояли эстонскую государственность.

Более широкое значение Освободительной войны в нашей истории состоит именно в том, что и у небольшого народа есть свое место под солнцем и право самому, как государству, принимать решения. Освободительная война придала нам смелости и уверенности в том, чтобы сказать: это — эстонское государство.

Сегодня, в 99-ю годовщину Эстонской Республики, у подножия монумента в честь Освободительной войны, подумаем о тех людях, для которых Эстония навечно осталась молодой, ведь они отдали свою жизнь, не зная, что будет, но в надежде, что наше государство и наш народ выстоят.

В дни Освободительной войны мы получили подтверждение той истине, что мы сильны тогда, когда рядом с нами друзья и союзники. Из истории мы помним, как важна была военная поддержка Британского флота для того, чтобы мы одержали победу в сражении. Кроме британцев, за свободу Эстонии сражались добровольцы из многих других стран.

И сегодня мы тоже сильны, потому что Эстония — член самого мощного военного союза в мире. До сегодняшнего дня ни одно государство не смогло поставить под сомнение силу устрашения НАТО. Эта сила создана для того, чтобы защитить своих стран-членов от опасности любой военной угрозы. Эта сила находится в Эстонии, и Эстония — часть этой силы.

Размещение войск союзников на территории стран-членов НАТО — обычная и каждодневная практика. Как и в Эстонии, подразделения США находятся на базах более чем половины стран НАТО. Как и подразделения США, находящиеся в Эстонии, они занимаются обучением и сотрудничеством в области обороны, цель которых — улучшение связей между союзниками и надежнее защищенный НАТО.

С весны этого года город Тапа получит более тысячи новых жителей, чья каждодневная работа и служба связаны с увеличением присутствия НАТО в восточном крыле альянса. Рамочным государством этой боевой группы является Великобритания, и вместе с нашими британскими друзьями там несут службу французские и датские военнослужащие оборонительных войск.

Для Сил обороны Эстонии это как новая встреча с товарищами по оружию — ведь вместе с британцами мы несли службу в трудных условиях в Афганистане, в провинции Гильменд. Вместе с французами мы первыми отреагировали на вспышку религиозного насилия в Центральной Африканской Республике, и мы вместе помогли предотвратить потенциальный геноцид. С датскими военнослужащими оборонительных войск мы плечом к плечу несли службу в Боснии и Косово.

Мы хотим, чтобы союзники чувствовали себя в Эстонии как дома. Во имя этого эстонское государство произвело необходимую подготовку. Мы построили казармы и расширили полигоны. Но важнее всего то, чтобы жители Эстонии приняли наших союзников, потому что так лучше всего можно приблизиться к той цели, по причине которой Эстония состоит в НАТО, и НАТО находится в Эстонии. Эта цель заключается в том, чтобы мы были лучше защищены.

Дорогие соотечественники!

Столпами военной государственной обороны Эстонии в равной степени являются как коллективная оборона, так и самостоятельная обороноспособность. Эстонское государство уверено в своем выборе, и развитие Сил обороны уже много лет находится в центре внимания. Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки, смотреть на горизонт и ждать помощи с запада. Защищают того, кто хочет и умеет защищать себя сам.

В последующие годы развитие государственной обороны предусматривает привлечение большого числа военнослужащих срочной службы и создание резервных войск. Мы испытали готовность и навыки наших резервистов во время масштабных учений и экстренных сборов. Мы поняли, что желание и воля защищать государство реальны и велики.

Для того, чтобы Силы обороны Эстонии смогли обучить больше военнослужащих срочной службы, мы должны быть готовы к более содержательному диалогу со всем обществом Эстонии. Желание Сил обороны Эстонии – чтобы наша молодежь была здоровая, активная и видела в срочной военной службе возможность приобрести знания и навыки. На эти знания и навыки опирается наше резервное войско, и они помогают нам постоянно обновлять нашу самостоятельную обороноспособность.

Для того, чтобы и в далеком будущем мы смогли защитить Эстонию, нас должно быть больше. Сегодня сохранение народа Эстонии и рост его численности – главный вопрос. Для военнослужащих Сил обороны у этого вопроса есть очень практическое измерение – кого мы защищаем, и с кем мы защищаем?

Мне очень приятно, что у нас есть много семей, для которых срочная военная служба, сборы резервистов или учения Кайтселийта – естественный выбор. Среди нас есть много семей, в которых выросло множество защитников государства.

Сегодня здесь, на площади Вабадузе, я хочу поблагодарить и поставить в пример семью Киршенберг из Южной Эстонии. В этой семье из пятерых сыновей четверо начинали свою службу куперьяновцами, а самый младший выразил желание проходить срочную военную службу в батальоне Куперьянова в следующем году. Это ясно говорит о том, что служение эстонскому государству для этой семьи – дело чести.

Дорогие жители Эстонии!

Час назад при помощи видеомоста мы связывались с нашими военнослужащими Сил обороны, которые служат своему государству далеко от дома. Более 20 лет наши военнослужащие участвуют в миссиях в разных уголках мира. Они придали вес эстонскому государству и дали нам возможность говорить и принимать решения наравне со всеми нашими друзьями и союзниками.

Наша готовность находиться там, где более слабым нужна защита или где мир нужно охранять с оружием в руках – подтверждение тому, что Эстония видит себя членом сообщества, живущего согласно своим принципам и ценностям.

В непредсказуемом и изменчивом мире мы должны иметь в виду, что независимость и свобода нашего народа никогда не были и никогда не будут чем-то самим собой разумеющимся. Для защиты нашего народа и свободы и создано эстонское государство.

Да здравствует Эстонская Республика!"