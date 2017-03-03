ФОТО и ВИДЕО: в параде по случаю 99-летия ЭР приняли участие почти 1100 военнослужащих

В посвященном 99-й годовщине Эстонской Республики параде приняли участие почти 1100 военнослужащих, ополченцев Кайтселийта, кадетов Академии МВД и союзников.

Парад приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд, командовал им генерал Рихо Террас.

В параде 24 февраля приняли 1100 военнослужащих и более ста единиц техники, всего 41 наряд, пять рот, четыре батареи, 22 взвода и три оркестра. Наряду с оркестрами Сил обороны и Департамента полиции и погранохраны в параде принял участие оркестр ВВС США.

На параде были представлены все виды войск, объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский оборонный колледж, Охранный батальон, батальон штаба и связи, 1-я и 2-я пехотные бригады, командование тыла, противотанковый взвод Раплаской дружины и минометный взвод Харьюской дружины Кайтселийта, а также Академическая дружина Кайтселийта. В параде также приняли участие кадеты Академии МВД и служебные собаки Департамента полиции и погранохраны.

Скаутский батальон впервые принял участие в параде с боевыми машинами CV9035, Вируский пехотный батальон в этом году впервые использовал бронетранспортеры Sisu XA-188. Также на параде впервые можно было увидеть разведроту 1-й пехотной бригады.

В параде в честь 99-й годовщины эстонского государства приняли участие также подразделение размером со взвод дислоцированного в Эстонии контингента США, подразделение Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, знаменные группы Польши, Литвы, Латвии, Дании.

В параде также приняли участие принадлежащие США танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. В воздухе был авиатранспорт Сил обороны и союзников: четыре вертолета ВВС Эстонии R-44 Robinson, вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны AgustaWestland AW139 и самолет авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS) НАТО E-3A с двумя сопровождающими его германскими истребителями Eurofighter и двумя нидерландскими истребителями F-16.

После парадного марша желающие смогли ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников. В этом году наряду с ручным огнестрельным оружием на выставке впервые были представлены включенная в 2016 году в вооружение Сил обороны боевая машина пехоты CV9035, принадлежащие США танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер Sisu XA-188, 155-мм и 122-мм гаубицы, противовоздушная пушка ZU-23-2, противовоздушный ракетный комплекс Mistral, противотанковые системы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар воздушного наблюдения Ground Master 403.

Прямую трансляцию парада вел канал ETV+. Парад комментировали Артур Захаров и Николай Лощин, на месте был Дмитрий Кукушкин.