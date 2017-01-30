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Кальюлайд: Россия должна прекратить дестабилизацию Украины

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко приветствует главу эстонского государства Керсти Кальюлайд и ее супруга Георги-Рене Максимовского. Фото: пресс-служба президента Украины
Cегодня 15:01
Рубрика: Эстония

Встретившаяся в понедельник с президентом Украины Петром Порошенко глава эстонского государства Керсти Кальюлайд считает, что антироссийские санкции должны сохраняться до полного соблюдения Минских соглашений.

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а Россия должна прекратить дестабилизацию Украины", - приводит слова Керсти Кальюлайд пресс-служба президента.

"Украина ничего не боится, мы готовы защищать свою территорию. Мировая солидарность базируется на ценностях", - заявил Петр Порошенко.

Он также поблагодарил Эстонию за твердую и принципиальную позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Комментируя отношения между Украиной и Европейским союзом, Кальюлайд отметила, что Эстония выступает за скорейшее введение безвизового режима между ЕС и Украиной.

"Мы хотим, чтобы практическое сотрудничество между ЕС и восточными партнерами углубилось, а для этого нужно предпринимать реальные шаги. Восточное партнерство также является одним из приоритетов председательства Эстонии в ЕС", - заявила Керсти Кальюлайд.

В понедельник вечером Керсти Кальюлайд в таллиннской Ратуше даст в честь украинского президента торжественный ужин.

Сергей Михайлов
Редактор

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