Кальюлайд: Россия должна прекратить дестабилизацию Украины
Встретившаяся в понедельник с президентом Украины Петром Порошенко глава эстонского государства Керсти Кальюлайд считает, что антироссийские санкции должны сохраняться до полного соблюдения Минских соглашений.
"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а Россия должна прекратить дестабилизацию Украины", - приводит слова Керсти Кальюлайд пресс-служба президента.
"Украина ничего не боится, мы готовы защищать свою территорию. Мировая солидарность базируется на ценностях", - заявил Петр Порошенко.
Он также поблагодарил Эстонию за твердую и принципиальную позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Комментируя отношения между Украиной и Европейским союзом, Кальюлайд отметила, что Эстония выступает за скорейшее введение безвизового режима между ЕС и Украиной.
"Мы хотим, чтобы практическое сотрудничество между ЕС и восточными партнерами углубилось, а для этого нужно предпринимать реальные шаги. Восточное партнерство также является одним из приоритетов председательства Эстонии в ЕС", - заявила Керсти Кальюлайд.
В понедельник вечером Керсти Кальюлайд в таллиннской Ратуше даст в честь украинского президента торжественный ужин.
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