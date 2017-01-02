Таксист в ходе ссоры вытолкнул клиента из машины и наехал ему на ногу
В воскресенье в Пярну между водителем такси и пьяным пассажиром разгорелся конфликт. В результате - водитель вытолкнул клиета из салона автомобиля и нечаянно наехал ему на ногу.
Как сообщает полиция, инцидент произошел в 16:38 у дома по адресу Суур Йыэ, 75. Водитель 42 лет и 67-летний пассажир, который был пьян, стали спорить из-за оплаты поездки. В результате, таксист вытолкнул клиента из салона такси.
Затем такси отъехало, при этом нога клиента, который упал на проезжую часть, оказалась под колесами автомобиля.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу Пярну на проверку.
Выяснением подробностей происшествия занимается полиция.
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