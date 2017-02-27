Михаил Кылварт. Фото: Postimees/Scanpix

На состоявшемся 20 февраля заседании совета столичного отделения Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно. За кандидатуру Эдгара Сависаара на место во главе избирательного списка был отдан один голос из 10.

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил возглавить избирательные списки на предстоящих выборах в органы местного самоуправления в округе Мустамяэ – исполняющему обязанности мэра Таллинна Таави Аасу и в округе Ласнамяэ – действующему вице-мэру Михаилу Кылварту. Члены совета таллиннского отделения Центристкой партии предложение главы партии поддержали.

"Таави Аас и Михаил Кылварт - опытные политики, у которых за спиной большой стаж работы в городе. В их лице мы имеем дело с сильными руководителями и что немаловажно – командными игроками, на поддержку которых можно рассчитывать в самые сложные времена. Таави Аас и Михаил Кылварт, будучи вице-мэрами, годами стояли за то, чтобы горожанам жилось хорошо и именно поэтому они заслужили такое высокое доверие со стороны избирателей", - отметил Юри Ратас.

Ратас объяснил, что сегодняшнее решение – это лишь первый шаг на пути к главной цели: утверждению кандидатуры на пост мэра Таллинна. На заседаниях совета столичного отделения Центристская партия назначит и других политиков, которые будут возглавлять избирательные списки. Такое решение было принято для того, чтобы избиратели смогли заранее ознакомиться со всеми кандидатами и проделанной ими работой. В то же время те политики, которые будут баллотироваться, смогут начать знакомить избирателей со своими целями.

"Голосами 10 против 1 сегодня на заседании таллинского совета провалили кандидатуру Эдгара Сависаара на место первого номера в Ласнамяэ. За Сависаара проголосовала только я. Этим и председатель партии, и все члены совета обозначили - Сависаар им не нужен. Первым номером по Ласнамяэ утвердили Михаила Кылварта, который должен теперь объяснить избирателю Сависаара, что случилось с Центристской партией. С чем и поздравляю ласнамяэского избирателя", - написала на своей странице в facebook депутат Рийгикогу от Центристской партии, бывшая старейшиной Ласнамяэ, Ольга Иванова.

C 1996 года список Центристской партии в Ласнамяэ на муниципальных выборах в Таллинне возглавлял Эдгар Сависаар, который в ноябре прошлого года покинул пост председателя партии. На прошлых местных выборах Кылварт баллотировался в Пыхья-Таллинне, а Аас - в Пирита.

В декабре 2015 года Сависаар был решением Госсуда отстранен от должности мэра Таллинна, и с тех пор его обязанности исполняет Аас.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.