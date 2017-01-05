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В военную помощь НАТО в случае конфликта верят меньше половины жителей Эстонии

Танковое подразделение США в Тапа. Фото: Генштаб Сил обороны
Cегодня 09:14
Рубрика: Эстония

Только 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей Эстонии опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт, а по мнению 11%, Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.

Такие данные приводятся в опубликованном в четверг опросе общественного мнения на тему государственной обороны, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны Эстонии.

По данным исследования, членство Эстонии в НАТО поддерживают 71% респондентов, а 68% поддерживают присутствие войск союзников по НАТО в Эстонии.

Силовые ведомства по-прежнему пользуются наибольшим уровнем доверия среди населения: Спасательному департаменту и полиции больше всего доверяют, соответственно, 95% и 92%, а Силам обороны и Кайтселийту — 75% и 71%. При этом среди эстоноязычных респондентов доверие к Силам обороны в течение последних 10 лет сохраняется на уровне 90%, а к Кайтселийту — около 85% в течение последних пяти лет.

"Готовность людей к оборона высокая, а это самое важное условие для того, чтобы мы смогли при необходимости действительно защищать свою страну хотя бы и силой оружия, - сказал министр обороны Маргус Цахкна. - Высокая готовность к обороне, настрой и сознательность народа вместе с реальным военным потенциалом — это самое главное сдерживание, чтобы на нас никто не напал. В дополнение к развитию самостоятельного оборонного потенциала, в следующем году в Эстонии получит еще более реальное содержание присутствие союзных войск, когда в Тапа прибудет батальонная боевая группа союзников".

По мнению большинства респондентов, ситуация в области безопасности в Эстонии в следующие десять лет будет лучше, чем в целом в мире. 54% считают, что ситуация останется прежней или улучшится, а в уменьшение безопасности верят 29% респондентов.

Более двух третей респондентов считают, что государственная оборона Эстонии хороша развита, а по мнению 81%, стране следует сохранить комбинированную систему набора в армию, в которой профессиональные войска дополняются прошедшими срочную службу резервистами.

92% считают срочную службу необходимой. 75% также поддерживают срочную службу для женщин на добровольной основе, а 2% - обязательную срочную службу для мужчин и женщин.

В рамках проведенного осенью 2016 года исследования были опрошены 1206 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет. Аналогичные опросы Министерство обороны Эстонии проводит с 2000 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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