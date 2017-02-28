Кылварт: Центристская партия определится с кандидатом в мэры Таллинна в марте

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, Центристская партия примет решение о своей кандидатуре на пост главы столичной администрации в марте.

На последних местных выборах в 2013 году в мэры Таллинна Центристская партия выдвигала теперь уже своего бывшего председателя Эдгара Сависаара, который побил все рекорды, набрав в Ласнамяэ 40 000 голосов. Но в этом году столичный совет центристов решил поставить первым номером в Ласнамяэ вице-мэра Михаила Кылварта. По его мнению, Эдгар Сависар может усилить список, но уже не локомотивом, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"На данный момент мы не можем спекулировать на эту тему, так как не знаем желание Эдгара Сависаара. Но то, что Эдгар Сависаар всегда ожидаем в списках центристов — здесь нет никаких сомнений", - сказал Кылварт.

По словам и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, кандидатуру Сависаара отклонили из-за опасений по поводу состояния его здоровья. "У Эдгара Сависаара сейчас две больших проблемы. Во-первых, это проблемы со здоровьем. Во-вторых, у него идет процесс в суде. Каким будет результат — мы не знаем, не знаем и календарный график данного процесса. Но главным при принятии этого решения был вопрос здоровья", - сказал Аас.

При этом Аас, возглавивший список центристов в Мустамяэ, и Кылварт по-разному ответили на вопрос, кто станет кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии.

"Сначала должны обозначиться первые номера в районах, а затем уже можно заговорить о кандидате в мэры. Тем более, мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать интригу и не готовы сразу выкладывать карты на стол", - сказал Кылварт.

Аас в свою очередь назвал три возможных кандидатуры. "Есть два кандидата — это я и Михаил Кылварт", - сказал Аас, добавив, что не исключается и выдвижение Майлис Репс.

По словам депутата Рийгикогу Ольги Ивановой, в настоящий момент Центристская партия проводит опрос жителей, по результатам которого и определится с кандидатом в мэры. Михаил Кылварт заверил, что это произойдет в марте.

Между тем состоявшееся накануне заседание столичного совета Центристской партии обернулось скандалом, когда Иванова раскритиковала своих однопартийцев, не поддержавших кандидатуру Эдгара Сависаара при определении первого номера списка в Ласнамяэ. Иванова выставила кандидатуру Сависаара по личной просьбе экс-лидера центристов, но она стала единственным членом совета, который за него проголосовал.

По мнению Ивановой, такая ситуация ослабляет шансы партии на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. "К сожалению, мнение Ласнамяэ никак не было учтено, вопрос был поставлен на голосование. И Эдгар Сависаар получил только один голос и 10 голосов получил Михаил Кылварт, Яна Тоом получила ноль голосов. Это ненормальная тенденция, это не логично. Естественно, с Сависааром была бы ситуация, в том числе и для наших кандидатов, более уверенная. Сегодня этой ситуации нет", - считает Иванова.