Департамент: уровень благосостояния жителей Эстонии растет

Доходы потихоньку растут. Фото: РИА Новости/Scanpix

Ведомство исследовало степень социального расслоения нашего общества а так же то, как распределяются ресурсы, сообщили в среду, 11 января, теленовости ETV+.

Помимо т.н. объективной бедности, обусловленной низкими доходами, внимание исследователей привлекала и бедность субъективная, то есть то, как сами люди оценивают уровень своего благосостояния.

Выяснилось, что люди с низкими доходами и оценивают себя как бедных, однако зачастую преувеличивают степень своей финансовой несостоятельности. При этом показатели как объективной так и субъективной бедности в последние годы несколько снизились.

Среди наиболее нуждающихся групп выделяют женщин, пожилых людей и русскоязычное население. Лучше всего дела идут у взрослых работоспособных жителей Эстонии.