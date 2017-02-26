Скончался международный мастер по шахматам и многократный чемпион Эстонии Хиллар Кярнер

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует возглавить памятные мероприятия, которые пройдут в 2018 году в Свердловской области в связи со столетием со дня убийства семьи Николая II. "Поскольку на следующий год столетие, надо сделать все для того, чтобы осуществить это паломничество, если будем живы, здоровы", - сказал патриарх в пятницу в Москве на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отвечая на его приглашение посетить регион.