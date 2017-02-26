Скончался международный мастер по шахматам и многократный чемпион Эстонии Хиллар Кярнер
Сегодня на 82-м году жизни умер выдающийся эстонский шахматист Хиллар Кярнер (07.27.1935 - 02.19.2017), который семь раз становился чемпионом Эстонии, три раза выигрывал серебряную и один раз бронзовые медали.
В некрологе, размещенном на сайте Шахматной федерации Эстонии, говорится о Кярнере, как о шахматисте с острым и бескомпромиссным стилем игры, которого считали одним из лучших шахматистов чемпионы мира Михаил Таль и Анатолий Карпов. Кярнер был единственным эстонским шахматистом, который выиграл турнир имени Пауля Кереса.
Прощание с Кярнером состоится 25 февраля в крематории Пярнамяэ.
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