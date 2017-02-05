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Для задержания сбежавших из арестантского дома в Нарве был введен план "Перехват"

Полицейский дает команду остановиться. Иллюстративное фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 14:59
Рубрика: Ида-Вирумаа

Полиция раскрыла некоторые детали субботнего ЧП в Нарве, где из арестантского дома сбежали двое молодых людей. Для их задержания в городе была проведена масштабная операция.

Подробностями инцидента в воскресенье, 29 января, с корреспондентом портала rus.err.ee поделился руководитель Нарвского отделения Департамента полиции и погранохраны Сергей Андреев.

"Накануне в 18:20 один из находившихся в арестантском доме сообщил специалисту арестантского дома о том, что ему плохо и он нуждается в медицинской помощи. Специалист вызвал скорую помощь и впустил ее в арестантский дом. Данному задержанному (26-летнему Артуру - прим. rus.err.ee) была оказана медицинская помощь. Затем его повели обратно в камеру", - начал рассказ Сергей Андреев.

Когда дверь в камеру была открыта, Артур и его сокамерник, 28-летний Дмитрий напали на сотрудника арестантского дома и начали его избивать. В ходе избиения у сотрудника отобрали служебное удостоверение, с помощью которого задержанным и удалось покинуть территорию учреждения. Вопрос о том, насколько это просто, Сергей Андреев оставил без ответа.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства инцидента, начато дисциплинарное расследование", - пояснил глава нарвской полиции.

"В момент побега работники скорой помощи находились в комнате для осмотра. Они в ходе инцидента не пострадали. Насколько сильно пострадал специалист арестантского дома? Могу сказать, что телесные повреждения не угрожают его жизни, думаю, что завтра он будет переведен на домашнее лечение", - добавил Андреев, не пожелав раскрывать, какого пола был пострадавший.

По словам Андреева, полиция оперативно отреагировала на ЧП, был поднят личный состав нарвского отделения.

"Информация о случившемся поступила полиции очень быстро - о побеге нам сообщили как работники скорой помощи, так и специалист арестантского дома. Сразу после этого нами был введен план "Перехват". Были перекрыты выезды из Нарвы. Проверялись автомобили и находившиеся в них лица. Также мы получили информацию о том, что сбежавшие могут передвигаться на машине. Ориентировка на нее была передана всем сотрудникам полиции, участвовавшим в розыске. Данная автомашина была обнаружена на улице 26 июля. Когда полицейские подошли ее проверить, то они заметили, что к автомобилю подходят двое людей. В одном из них наши сотрудники узнали одного из разыскиваемых. Он сразу был задержан, а второму удалось сбежать. Тогда все дополнительные силы полиции были стянуты в этот район. Полицейские приступили к прочесыванию территории и заметили у торгового центра Fama второго сбежавшего из арестантского дома. После преследования его задержали на улице Харидузе", - описал операцию Сергей Андреев.

Дмитрий был задержан в 20:10, Артур - в 23:20.

Сергей Михайлов
Редактор

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