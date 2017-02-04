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Из Нарвского арестного дома сбежали двое задержанных

Артур и Дмитрий Фото: Идаская префектура
Cегодня 21:12
Рубрика: Ида-Вирумаа

Сегодня вечером, в 18:20, из Нарвского арестного дома сбежали двое задержанных - 26-летний Артур и 28-летний Дмитрий.

Сегодня, около 18:20, 26-летний Артур во время оказания ему медицинской помощи, напал на сотрудника арестного дома, забрал у него рабочее удостоверение и освободил содержащегося в арестном доме 28-летнего Дмитрия. После этого мужчины убежали с территории Нарвского полицейского участка в направлении улицы Вахтра, сообщила прсс-служба Идаской префектуры.

Приметы мужчин:

Рост Артура около 160 см, он худощавого телосложения, у него темные волосы, короткая стрижка. Мужчина был задержан в связи с несколькими кражами. При побеге из арестного дома на нем были бежевые брюки и черная футболка.

Рост Дмитрия около 175 см, он худощавого телосложения, у него темные волосы. Мужчина был задержан в связи с наркотиками. При побеге из арестного дома Дмитрий был одет в серые спортивные брюки и темно-синюю футболку.

"Поскольку поведение мужчин может быть непредсказуемым, то при контакте с ними следует быть осторожными и не подвергать опасности свое здоровье", - подчеркнул оперативный руководитель Идаской префектуры Сергей Андреев.

"Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее разыскать беглецов. Тем не менее, прошу всех, кто увидит изображенных на фотографиях мужчин или обладает информацией, которая могла бы способствовать их задержанию, немедленно позвонить по номеру 112", - сказал Андреев.

Надежда Берсенёва
Редактор

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