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Президент Академии наук Эстонии расскажет жителям Силламяэ о климатических проблемах прибрежных городов

Тармо Соомере. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 11:56
Рубрика: Ида-Вирумаа

В пятницу, 13 января, в конференц-зале Центра культуры Силламяэ президент Академии наук Тармо Соомере прочтет лекцию на тему "Силламяэ, город свежих морских ветров, спрятанный в эпицентре изменения климата". После лекции состоится дискуссия, в которой могут принять участие все желающие.

Эстония и конкретно Ида-Вирумаа расположены на берегу моря, в докладе рассматриваются связанные с этим возможности и опасности, передает пресс-служба горуправы Силламяэ.

Береговая линия длиной в 3800 км делает из Эстонии большое морское государство, но при этом накладывает огромную ответственность. Эстонский климат формируют рождающиеся над Атлантическим океаном шторма. Их малейшие вариации силы и движения влияют на прибрежную жизнь, прежде всего через изменение морских ветров и поведение моря. Сдвиг обычной траектории циклона на север приводит к прохладному и засушливому лету. Изменение направления ветра при сильных штормах быстро поднимает уровень воды до экстремального уровня во всей восточной части Финского залива. Направление волн часто приводит к проблемам на песчаном побережье.

Все это - часть жизни, и от людей и их знаний зависит, смогут ли они повернуть эти процессы в нужное русло.

Начало мероприятия в 19:00. Встреча пройдет на русском языке. Вход свободный.

Соомере является президентом Академии наук Эстонии с 2014 года. Ранее он работал ведущим ученым Института кибернетики ТТУ и руководителем лаборатории динамики волн

Соомере закончил Московский Государственный Университет в 1980 году, получил кандидатскую степень в области физики и математики (1984) и научную докторскую степень в области математики (1992).

Виктор Сольц
Редактор

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