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В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Игорь Савельев

В Ласнамяэском спортхолле в субботу прошли молодежные международные соревнования по дзюдо, посвященные памяти тренера Владимира Клинкова, который погиб в автокатастрофе два года назад.

На турнире выступили как юные мастера дзюдо, так и представители боевого самбо, сообщила в субботу "Актуальная камера".

Турнир организовали два таллиннских спортивных клуба — "Двигатель" и "Пыхьякоткас", а участие в нем приняли около 150 юных спортсменов. В этих клубах занимался и работал известный таллиннский тренер по дзюдо и самбо Владимир Клинков, который воспитал несколько поколений спортсменов.

"Владимир Клинков был выдающимся спортсменом, тренером, судьей. Он прикладывал очень много усилий для развития именно молодежного спорта, поэтому мне кажется очень важным, что в его честь проводится именно молодежный турнир. И город старается поддерживать все крупные мероприятия, особенно если они направлены на развитие детско-юношеского спорта", - сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В программу турнира были включены и поединки мастеров боевого самбо, которое не очень популярно в Эстонии, но имеет тут свои корни и традиции. В этом виде единоборств спортсмены могут отрабатывать как борцовскую, так и ударную технику, а зачастую применять и болевые приемы.

Все эти навыки могут пригодиться и в родственном самбо олимпийском виде спорта — дзюдо. Здесь достойно выступили юные воспитанники эстонских клубов "Budolinn", "Audentes", "Kibuvits" и "Buffen-Do".

Для многих молодых спортсменов эти соревнования стали первыми на международном уровне и первым опытом больших чемпионатов. А кто-то, как Фредерик Роостфельд из клуба "Aitado", пополнил свою коллекцию наград. Для него эта медаль стала уже 75-й.

Редактор: Андрей Крашевский



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