Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет

В новом футбольном сезоне силламяэский "Калев" 9 туров чемпионата подряд вынужден играть на выезде. Причина - отсутствие в городе поля с искусственным покрытием. То есть, само поле есть, но нормам ЭФС и ФИФА оно не соответствует. На капитальный ремонт необходимо не менее 400 000 евро. В бюджете Силламяэ таких денег нет.

Футбольное поле с искусственным покрытием было открыто в Силламяэ в ноябре 2009 года усилиями Эстонского футбольного союза (ЭФС), Силламяэского порта и городских властей. К сегодняшнему дню стадион отжил себя и не соответствует современным требованиям. Это означает, что проводить на нем поединки высшей лиги и международные матчи запрещено. Поскольку в условиях эстонской весны играть на натуральном покрытии невозможно, флагман ида-вируского футбола последних лет, силламяэский "Калев" впервые в этом сезоне выступит перед своими болельщиками только в начале мая - в матче 10-го тура чемпионата Эстонии.

"На сегодняшний день покрытие искусственного поля устарело. Его качество до сих пор остается хорошим, но оно попросту не соответствует современным нормам. Тренироваться на нем можно, но играть в высшей лиге - нет. Поля аналогичного поколения сейчас меняют по всей Эстонии. Недавно, например, искусственное поле поменяли в Раквере", - говорит директор силламяэского спортивного комплекса "Калев" Николай Денисенков.

По самым скромным подсчетам, на капитальный ремонт искусственного поля понадобится 400 000 евро. Четверть этой суммы обещает выделить ЭФС. Остальную сумму придется где-то искать, поскольку в городском бюджете свободных средств нет.

В мэрии надеются, что помочь Силламяэ сумеет правительство. На этой неделе соответствующая просьба была направлена премьер-министру Юри Ратасу.

"Мы гордимся своим футбольным клубом, который сегодня вынужден терпеть неудобства. Но, к сожалению, наши собственные ресурсы не позволяют в стопроцентном объеме покрыть все требуемые на реновацию расходы. И сегодня мы ищем возможности, чтобы облегчить нагрузку на город. От своей доли мэрия не отказывается, но мы хотели бы получить и поддержку со стороны", - говорит вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ.

"О том, что мы надеемся отремонтировать стадион бесплатно, речь не идет. Посмотрим, сколько средств удастся получить извне - например, от спонсоров или же от государства. А недостающую сумму будем пытаться отыскать в своем бюджете", - добавляет она.

Нынешний футбольный сезон начался для силламяэского "Калева" не лучшим образом. В трех первых турах команда проиграла, но в субботу, 1 апреля, сумела прервать неприятную серию, со счетом 3:1 обыграв "Пярну".