rus.err.ee

Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет ({{commentsTotal}})

Силламяэский "Калев" не имеет права принимать соперников на искусственном поле. Автор: Facebook
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В новом футбольном сезоне силламяэский "Калев" 9 туров чемпионата подряд вынужден играть на выезде. Причина - отсутствие в городе поля с искусственным покрытием. То есть, само поле есть, но нормам ЭФС и ФИФА оно не соответствует. На капитальный ремонт необходимо не менее 400 000 евро. В бюджете Силламяэ таких денег нет.

Футбольное поле с искусственным покрытием было открыто в Силламяэ в ноябре 2009 года усилиями Эстонского футбольного союза (ЭФС), Силламяэского порта и городских властей. К сегодняшнему дню стадион отжил себя и не соответствует современным требованиям. Это означает, что проводить на нем поединки высшей лиги и международные матчи запрещено. Поскольку в условиях эстонской весны играть на натуральном покрытии невозможно, флагман ида-вируского футбола последних лет, силламяэский "Калев" впервые в этом сезоне выступит перед своими болельщиками только в начале мая - в матче 10-го тура чемпионата Эстонии.

"На сегодняшний день покрытие искусственного поля устарело. Его качество до сих пор остается хорошим, но оно попросту не соответствует современным нормам. Тренироваться на нем можно, но играть в высшей лиге - нет. Поля аналогичного поколения сейчас меняют по всей Эстонии. Недавно, например, искусственное поле поменяли в Раквере", - говорит директор силламяэского спортивного комплекса "Калев" Николай Денисенков.

По самым скромным подсчетам, на капитальный ремонт искусственного поля понадобится 400 000 евро. Четверть этой суммы обещает выделить ЭФС. Остальную сумму придется где-то искать, поскольку в городском бюджете свободных средств нет.

В мэрии надеются, что помочь Силламяэ сумеет правительство. На этой неделе соответствующая просьба была направлена премьер-министру Юри Ратасу.

"Мы гордимся своим футбольным клубом, который сегодня вынужден терпеть неудобства. Но, к сожалению, наши собственные ресурсы не позволяют в стопроцентном объеме покрыть все требуемые на реновацию расходы. И сегодня мы ищем возможности, чтобы облегчить нагрузку на город. От своей доли мэрия не отказывается, но мы хотели бы получить и поддержку со стороны", - говорит вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ.

"О том, что мы надеемся отремонтировать стадион бесплатно, речь не идет. Посмотрим, сколько средств удастся получить извне - например, от спонсоров или же от государства. А недостающую сумму будем пытаться отыскать в своем бюджете", - добавляет она.

Нынешний футбольный сезон начался для силламяэского "Калева" не лучшим образом. В трех первых турах команда проиграла, но в субботу, 1 апреля, сумела прервать неприятную серию, со счетом 3:1 обыграв "Пярну".

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В Швеции попал в ДТП автобус со школьниками: 3 погибших, свыше 50 пострадавших
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
Начинается судебный процесс по делу об убийстве бездомного у Центрального рынка
Требование канцлера права отменить новые алкогольные акцизы Госсуд рассмотрит 9 мая
Михкельсон: исходящему из России влиянию необходимо противостоять совместно
"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду

EKRE избавляется от члена правления, режиссер уходит из IRL из-за проблем с государственной киноидеологией, Цыбуленко поддерживает Криштафовича, Юферева хвастается "путинским" рейтингом, а Маарду "зеленеет" с каждым днем - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю завоевал "золото" чемпионата мира в одиночном катании
Обновлено: 15:15 
Бывший советник Трампа Флинн подтвердил получение 45 тысяч долларов от российского ТВ
ФОТО: президент Эстонии посетила конференцию TEDxLasnamäe
Мнение / Интервью
Надежда Савченко: в украинском конфликте надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса

По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем.

Обновлено: 14:57 
Ректор Академии МВД сомневается, что колледж в Нарве откроется через два года

Историк Илья Никифоров: Эстония между "первой" и "третьей" республикой (1988-1992)

Леонид Карабешкин: на проектах текущего бюджетного периода выход Британии из ЕС не скажется
ИДА-ВИРУМАА
В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства
Пропавший в Кохтла-Ярве 59-летний Владимир вернулся домой
Обновлено: 10:43
ФОТО: в Нарве состоялся первоапрельский костюмированный забег
В Нарве неизвестный автомобиль сбил ребенка на переходе и скрылся с места происшествия
Строительство колледжа Академии МВД в Нарве обойдется в 13 млн евро
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton
Обновлено: 12:44 
Центральная криминальная полиция подозревает четырех врачей в коррупции
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ
ЗА РУБЕЖОМ
ФОТО: более 120 человек погибли в результате наводнений в Колумбии
Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне
Еврокомиссар: из-за брексита остальным странам придется увеличить взносы в бюджет ЕС
Премьер-министры стран Балтии посетят Украину
Парламент Чечни разрешил носить хиджаб в школах и университетах
При взрыве автомобиля в Мариуполе погиб полковник СБУ
ЭСТОНИЯ
Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении

Государственный изменник Херман Симм, которому 15 марта Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении, продолжил борьбу за возможность выйти на свободу раньше положенного срока.

Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги продолжила судиться с горуправой
Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
Лиги и Кальюлайд не верят в коалицию реформистов и центристов в Таллинне
В субботу прекратилось действие тысяч сертификатов Mobiil-ID
Кальюлайд: напротив будущего пункта обмена шприцев предусмотрено строительство детсада
ЭКОНОМИКА
Паром Piret отправился из Польши в Эстонию
На следующей неделе в обращение выпустят новые банкноты достоинством 50 евро
31.03
Владельцы грузового транспорта: налог на грузовики может вызвать новый виток цен
31.03
В Elektrilevi снизятся средние цены за сетевую услугу Обновлено
31.03
Турагентство Estravel открыло дочернюю фирму в США
31.03
Налоговый департамент начнет публиковать ежеквартальные данные об обороте предприятий
31.03
Зарплаты руководства Eesti Energia выросли на 15-45%
СПОРТ
ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду
Обновлено: 01.04
Федерер и Надаль снова сыграют в финале крупного теннисного турнира
ФОТО и ВИДЕО: россиянка Медведева выиграла ЧМ по фигурному катанию с рекордом мира
Обновлено: 31.03
"Калев/Крамо" одолел баскетболистов ТУ и выиграл регулярный чемпионат Эстонии
"Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом"
Пловчиха Мария Романюк установила новый рекорд Эстонии на дистанции 200 метров брассом
С 1 по 16 октября 2017 года в Эстонии впервые пройдет чемпионат мира по международным шашкам
Сильнейшие нахокеры сыграют в Таллинне
Канадские фигуристы Вирту и Мойр лидируют после короткого танца на ЧМ в Хельсинки
Обновлено: 31.03
КУЛЬТУРА
Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет
В США умер активист, придумавший радужный флаг сексуальных меньшинств
На работы художников для Дома новостей ERR потратили около 40 000 евро
В Таллинне открылся европейский форум по вопросам культуры
Евровидение
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Благотворительный забег поможет собрать деньги на инвентарь для спортсмена с недостатком зрения
Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн
Мерике Питк сменила Андреса Эйларта в Совете по прессе
МИД РФ предложил услуги по вмешательству в выборы в качестве первоапрельской шутки
Выступления TEDxLasnamäe можно будет посмотреть в прямом эфире
прямые трансляции
Последние новости
14:54
В Швеции попал в ДТП автобус со школьниками: 3 погибших, свыше 50 пострадавших
14:31
Благотворительный забег поможет собрать деньги на инвентарь для спортсмена с недостатком зрения
13:58
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
13:49
"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду
13:17
Требование канцлера права отменить новые алкогольные акцизы Госсуд рассмотрит 9 мая
12:56
Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн
12:27
Мерике Питк сменила Андреса Эйларта в Совете по прессе
12:10
Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении
11:50
Михкельсон: исходящему из России влиянию необходимо противостоять совместно
11:39
В Нарве покажут документальный фильм на тему гендерного неравенства
11:13
Начинается судебный процесс по делу об убийстве бездомного у Центрального рынка
10:55
Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги продолжила судиться с горуправой
10:43
Пропавший в Кохтла-Ярве 59-летний Владимир вернулся домой Обновлено
10:28
Бывший советник Трампа Флинн подтвердил получение 45 тысяч долларов от российского ТВ
Полезно знать
Топ читаемости
31.03
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton Обновлено
01.04
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены
01.04
Кальюлайд: напротив будущего пункта обмена шприцев предусмотрено строительство детсада
01.04
ФОТО: президент Эстонии посетила конференцию TEDxLasnamäe
28.03
Полиция просит помочь установить личность человека, снявшего деньги с украденной кредитки
01.04
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
01.04
Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет
01.04
ФОТО и ВИДЕО: японец Юдзуру Ханю завоевал "золото" чемпионата мира в одиночном катании Обновлено
01.04
В объективе "АК+": вирусы в мобильниках, Надежда Савченко и знакомство с Николаем Бенцлером
01.04
ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 01.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В воскресенье облачно с прояснениями, местами дождь, +9.. +14
Эстония
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной
Симсон: надо создать региональные центры общественного транспорта в ряде уездов
В шиномонтажных мастерских появились очереди
Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом
В преддверии объединения несколько самоуправлений превысили лимит инвестиционных кредитов
За рубежом
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге