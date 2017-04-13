В Тарту открылась выставка "От Айвазовского до Кабакова"

Тартуский художественный музей продолжает знакомить своих посетителей с русским искусством - всего месяц назад здесь открылась выставка современных российских художников "Неудобные вопросы", а теперь её дополняют работы русских авторов из коллекции музея - "От Айвазовского до Кабакова", передает "Актуальная камера".

Многие из работ, представленных на новой выставке Тартуского художественного музея, обнаружены её куратором Юлией Полуяненковой совершенно случайно, в процессе разбора музейных фондов. В музее сейчас одновременно проходят две выставки русского искусства - современного и того, что можно считать классикой.

"Один раз мы делали инвентаризацию, еще когда я только-только начала работать, и моя коллега открыла папку, в которой хранились акварели русских художников. Для меня это был такой шок, потому что раньше я видела эти работы на стенах, в больших музеях. А здесь, в Тарту, у нас есть свои работы Гончаровой, Ларионова, Волошина, Тропинина", - рассказала куратор выставки Юлия Полуяненкова.

Полотна вынесенных в название выставки Айвазовского и Кабакова можно увидеть по соседству. Как выяснилось, эти работы объединяет нечто большее, чем географический признак.

"У обоих этих художников - что у Айвазовского, что у Кабакова - представлена вода, и у Кабакова - такое концептуальное представление воды. Он представляет московский концептуализм, и из всех современных русскоязычных художников он, наверное, самый известный не только в России, но и за рубежом, и самый ценимый, и самый дорогостоящий", - добавила Полуяненкова.

В следующий четверг в рамках этой выставки в музее пройдёт лекция об истории советского фарфора на русском языке, которую готовит искусствовед и ведущая телеканала ЭТВ+ Эвелина Ведом.

"Идея такова, что мы показываем одну вещь из нашей коллекции, и, отталкиваясь от неё, Эвелина строит уже свой рассказ. Рассказ будет о самых известных производителях фарфора в России с акцентом на советский фарфор", - пояснила Полуяненкова.

Выставка русского искусства "От Айвазовского до Кабакова" открыта до 21 мая.