Deutsche Bank отказался обслуживать корреспондентские счета Swedbank

С 16 июня Deutsche Bank прекращает оказание услуги корреспондентского банка эстонскому Swedbank. Swedbank будет обслуживать долларовые счета через банк Wells Fargo.

Swedbank AS закроет номинированные в евро и долларах США счета в Deutsche Bank AG и Deutsche Bank Trust Company America 16 июня 2017 года.

Долларовые счета будут обслуживаться через нью-йоркский банк Wells Fargo Bank, а евровые счета через клиринговые системы: STEP2, EURO1 или Target.

Deutsche Bank решил существенно сократить услугу корреспондентского банка после того, как в прошлом году его оштрафовали за нарушение международных санкций и правил борьбы с отмыванием денег.

В марте СМИ опубликовали информацию об отмывании российских денег через банки Эстонии. Об этом писал и портал rus.err.ee

Директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля тогда предсказал, что из-за истории с отмыванием денег в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке.

В странах Балтии есть один работающий с долларами США крупный корреспондент, Deutsche Bank, и несколько небольших.