Арво Сарапуу отверг утверждения об участии фирм ATKO Grupp в вывозе мусора в Таллинне

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, курирующий вопросы вывоза мусора в эстонской столице, подтвердил, что принадлежащие ему или связанные с ним предприятия не участвовали в городских конкурсах на вывоз мусора в Таллинне.

"Если бы принадлежащие мне или связанные со мной предприятия участвовали в конкурсах в сфере ответственности Таллинна, то я думаю, что это было бы неправильно", - сказал Сарапуу в среду теленовостям ERR.

Вице-мэр Таллинна подтвердил, что в таллиннских конкурсах не участвовал принадлежащий ему концерн ATKO Grupp, а также входящие в него фирмы. "Я позднее узнал, что в Харьюском уезде или где-то в уезде одно связанное с ATKO Grupp предприятие сделало предложение (на конкурсе), но заняло последнее место и не участвовало ни в каких действиях", - сказал Сарапуу.

Он пояснил, что в связи с этим нельзя назвать ложным сделанное им ранее заявление о неучастии в конкурсах на вывоз мусора, потому что он имел в виду именно таллиннские конкурсы.

"Я еще раз подчеркиваю, что предприятия, связанные со мной, моими дочерьми, моей женой, не делали ни одного предложения и не участвовали в конкурсах в администрируемой мной сфере. Если бы это произошло в Таллинне, то, действительно, следовало бы эти вещи обсудить по-другому", - сказал он.

"В ATKO Grupp довольно много предприятий, (работающих) в уездах, в них работает свыше 600 человек. В день делаются сотни предложений, и если где-то сделали какое-то предложение, то я бы не стал говорить, что это как-то влияет на Таллинн", - добавил вице-мэр столицы.

Обвинения Арво Сарапуу в конфликте интересов на рынке вывоза мусора в Таллинне были выдвинуты в марте этого года в публикации газеты Eesti Ekspress. По данным издания, Сарапуу через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

Антикоррупционная комиссия Рийгикогу на этой неделе сообщила в прокуратуру о возникновении у нее подозрений, что в деятельности Сарапуу могут быть признаки злоупотребления служебным положением на рынке услуг по вывозу мусора в эстонской столице. Показания против Сарапуу на заседаниях комиссии давали Райн Вяэна и Арго Лууде, которые возглавляют две крупные фирмы по вывозу мусора — Ragn-Sells и Eesti Keskkonnateenused.

Сам Сарапуу отвергает все обвинения.