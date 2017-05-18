EKRE заявила о внесении в Рийгикогу проекта поправок в закон о выборах

Фракция Консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу в четверг представила законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.

Об этом в четверг, 18 мая, сообщил председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.

По его словам, действовавший до сих пор порядок — предоставление права голоса на основании вида на жительство — не изменил управление государством в лучшую сторону.

"Предоставление права голоса на основании вида на жительство не улучшило управление нашим государством, скорее наоборот, - заявил Хельме. - Есть местные самоуправления, где из-за значительной доли неграждан у власти находятся силы, представляющие образ мыслей, который является враждебным по отношению к коренному населению. Вместо того, чтобы соблюдать приведенные в преамбуле конституции базовые принципы государства, неграждане признают совсем другие иерархии ценностей, а это является угрозой для эстонских государства и культуры".

Кроме того, по мнению Хельме, нужно учитывать и растущую иммиграцию. "По данным регистра народонаселения, в прошлом году в Эстонию переселилось более шести тысяч граждан зарубежных государств, в том числе около тысячи россиян, более тысячи украинцев, более ста нигерийцев и примерно столько же индийцев. У иммигрантов отсутствует связь с эстонской культурой и поэтому у них не должно быть права участвовать в обсуждении вопросов, касающихся будущего Эстонии, и пользоваться публичной властью посредством выборов", - сказал он.

По словам главы фракции EKRE, поправка к закону создаст для иммигрантов необходимую мотивацию интегрироваться в эстонское общество. "Люди, которые хотят принимать решения о будущем Эстонии, должны продемонстрировать уважение к эстонским государству и народу, выучив эстонский язык и сдав экзамен на гражданство. Право голоса могло бы быть одной из мотиваций соискания эстонского гражданства", - сказал он.

Ранее представители пяти политических партий, которые представлены в парламенте Эстонии, заявили порталу rus.err.ee о том, что не видят перспективы у предложения EKRE.