Таави Аас раздает предвыборные обещания: годовая прибавка к пенсии вырастет до 100 евро

Власти Таллинна намерены увеличить до 100 евро прибавку к пенсии, которая раз в год выплачивается проживающим в столице пенсионерам. Об этом заявил кандидат на пост мэра Таллинна от Центристской партии Таави Аас.

Как передает в четверг, 18 мая, пресс-служба политической силы, такое обещание он сделал во время сегодняшней встречи с посетителями социального центра в районе Кесклинн.

"Центристская партия всегда стояла за то, чтобы как государство, так и местные самоуправления оказывали посильную поддержку пенсионерам, - сказал Таави Аас.- Именно поэтому мы приняли решение, что столичные пенсионеры должны получать надбавку к пенсии. И раз государство празднует свой 100-й день рождения, то почему бы эта сумма не могла бы быть в размере 100 евро".

В настоящее время столичные власти доплачивают пенсионерам 76,70 евро. Данное пособие выплачивается один раз в год.

Ходатайство на получение прибавки к пенсии могут представить лица, получающие пенсию по старости или по инвалидности, а также взрослые, получающие народную пенсию или пенсию по случаю потери кормильца.

Во время встречи с пенсионерами Таави Аас также пообещал, что во всех столичных районах появятся скамейки. Они будут установлены или приведены в порядок в рамках городской программы по благоустройству города.

Помимо этого он заявил о намерении городских властей обновить столичные социальные центры.

В понедельник, 15 мая, таллиннский совет Центристской партии утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления.