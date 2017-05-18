Херкель сменит Тальвика на посту главы антикоррупционной комиссии

Свободная партия предложит ввести Андреса Херкеля в состав антикоррупционной комиссии Рийгикогу и назначить его ее председателем, а нынешний глава комиссии Артур Тальвик, избранный председателем Свободной партии, после этого возглавит парламентскую фракцию свободников.

По словам Тальвика, рокировка в руководстве благоприятно отразится на работе комиссии и поможет привлечь внимание к новым темам. "Надо отказаться от всяких пустяков и сосредоточиться на предложении сильной программы избирателям, которые ценят личные свободы, открытое и свободное от коррупции госуправление, предприимчивость, (внимание) к местной жизни и экологичный стиль жизни", - заявил лидер свободников.

Он добавил, что партию беспокоит поляризация общества в Эстонии. "Нас беспокоит война ультралибералов и ультраконсерваторов в Эстонии, мы хотим сохранить общество сплоченным и функционирующим", - сказал Тальвик.

Херкель назвал главным результатом деятельности Тальвика во главе антикоррупционной комиссии повышение заметности темы коррупции и активизацию работы комиссии в целом. "Эту активность нужно продолжать, даже если у комиссии ограниченные рычаги (влияния). Роль комиссии шире, чем просто хранить и проверять декларации об экономических интересах", - сказал Херкель, который до Тальвика был председателем Свободной партии.

Говоря о своих намерениях на посту главы комиссии, Херкель сказал, что хочет углубиться в тематику профилактики коррупции. "Предполагаю, что иногда более прозрачная организация работы публичного сектора поможет предотвратить риск коррупции, а для этого эта тема должна состыковываться, к примеру, со сферой реформы государственного управления", - сказал свободник.