Языковая инспекция заставила сменить рекламу концерта Сергея Лазарева

Наружная реклама концерта российского певца Сергея Лазарева в Таллинне попала под прицел Языковой инспекции. Ведомство распорядилось поменять рекламные плакаты, поскольку они были оформлены на русском языке.

Поводом для такого распоряжения стал вывешенный на перекрестке улицы Эндла и Палдиского шоссе в районе Крийстине плакат, рекламирующий пятничный концерт артиста.

Как пояснил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, данный рекламный носитель нарушал Закон о языке, поскольку информация о нем доступна только на русском.

Ведомство потребовало от организатора концерта внести в рекламу поправки и перевести сообщение на эстонский язык, пригрозив денежным штрафом на сумму до 1200 евро.

В понедельник вечером плакаты на русском были заменены.

"Всего в Таллинне было два рекламных плаката концерта - один в Крийстине, второй на Лаагна теэ. Оба были заменены. Теперь все в порядке. Сам концерт должен пройти по плану", - сказал rus.err.ee организатор концерта Кирилл Сайдкхан.

В 2016 году Сергей Лазарев представлял Россию на конкурсе "Евровидение" и занял третье место.