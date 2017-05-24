Таллинн откажется от услуг фирмы BWM, замешанной в скандал с вывозом мусора

Фирма Baltic Waste Management (BWM), представившая на конкурсах лучшие предложения по вывозу мусора в Таллинне, не справилась с вывозом отходов, поэтому принято решение отказаться от использования услуг этой фирмы.

Об этом в среду, 24 мая, сообщил и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

"Поскольку BWM не справилась с вывозом мусора в (столичном районе) Нымме, мы решили расторгнуть договор", - сказал Аас.

Он добавил, что обязанности по вывозу мусора были оперативно переданы муниципальному предприятию "Таллиннский центр утилизации отходов" (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) и ситуация за последние дни заметно улучшилась. "Хотя все еще не очень хорошо, дело движется к этому, и я надеюсь, что вскоре мы сможем поставить точку в этой теме", - сказал и.о. мэра Таллинна.

Аас также сообщил, что столичная горуправа решила отстранить BWM от городских заказов на оказание услуг из-за многочисленных проблем, которые при этом возникли. "Так, в Хааберсти вывоз отходов будет организовывать OÜ Jaaksoni Linnahooldus, занявшее второе место на конкурсе", - сказал он.

По словам члена правления "Таллиннского центра утилизации отходов" Керту Тийтсо, предприятие взяло на себя услугу по вывозу отходов как Нымме, так и в Ласнамяэ. Для этого используются десять мусоровозов, что, по словам Тийтсо, является оптимальным количеством. "Мы справляемся с работой, вывоз отходов осуществляется по графику", - добавила она.

В марте в СМИ появилась информация о возможном конфликте интересов вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, который с одной стороны курирует в таллиннской горуправе вопросы вывоза отходов, а с другой стороны через третьих лиц связан с фирмой Baltic Waste Management OÜ, которая выиграла в Таллинне несколько конкурсов на вывоз отходов.

Деятельность Сарапуу также рассматривалась в антикоррупционной комиссии Рийгикогу, которая направила запрос в прокуратуру.

Сарапуу отрицает все обвинения в свой адрес.