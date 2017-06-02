"Реал" и "Ювентус" готовятся к финалу Лиги чемпионов

В составе "Реала" в Кардифф прилетел и капитан сборной Уэльса Гарет Бейл, который вернулся в общую группу после травмы. Однако по мнению экспертов, кумир валлийских болельщиков еще не пришел в оптимальную форму и может не попасть в основной состав на игру, которая состоится в его родном городе, передает "Актуальная камера".

"Это, конечно, для меня был очень тяжелый сезон с множеством травм. Конечно, я ещё не готов на все 100 процентов. Поэтому, если тренер решит, что это может принести проблемы команде и что я должен остаться на скамейке, то приму это и буду готов в любой момент выйти на замену, чтобы помочь команде", - заявил Бейл.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не стал открывать карт сопернику и не сказал, планирует ли он использовать Бейла в стартовом составе своей команды.

"Мы счастливы, что Гарет Бейл снова с нами, потому что он важнейший игрок для "Реала". И я доволен тем, как он набирает форму после травмы", - отметил Зидан.

"Ювентус" тоже прилетел в Кардифф в полном составе и в отличном настроении. Но футболисты чемпиона Италии в аэропорту выглядели более сосредоточенными, чем их соперники из Мадрида.

У обеих команд до игры запланированы по одной часовой тренировке. Матч состоится завтра на знаменитой арене "Миллениум". И это будет первый финал Лиги чемпионов в истории, который из-за соображений безопасности пройдет под закрытой крышей стадиона. Таким образом, местные силы правопорядка хотят обезопасить себя от возможных инцидентов с пролетами дронов над ареной.