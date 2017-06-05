В Рийгикогу обсуждают возможность снятия пенсионерами всей накопленной во второй ступени пенсии

Разрешить снимать накопленную трудовую пенсию целиком или нет - эта тема разбила на два лагеря эстонских политиков и экспертов. Сегодня предложение пенсионного фонда Tuleva обсудили в финансовой комиссии Рийгикогу, передает «Актуальная камера».

Финансовая комиссия обсудила альтернативные возможности для тех пенсионеров, которые смогли накопить на второй ступени более 35 тысяч евро. По первоначальной версии законопроекта о накопительных пенсиях, изымать свои накопления не представляется возможным, можно лишь инвестировать в акции. Новая версия законопроекта, которая появилась на прошлой неделе и по поводу которой сегодня велись жаркие споры в Финансовой комиссии, позволяет забирать свои пенсионные накопления в течение короткого срока.

"Работу над предложением забирать деньги… Хотя единовременно это вряд ли, потому что предложение фонда Tuleva состояло в том, что забирать можно в течение 5 лет, предложение Союза страховых обществ - в течение 20 лет. Этим мы будем заниматься осенью", - пояснил председатель Финансовой комиссии Рийгикогу михаил Стальнухин.

То есть, поправка не вошла в закон, который призван дать пенсионерам больше свободы распоряжаться своими средствами, говорит член правления фонда Tuleva Тыну Пекк.

"На крайний случай людям должна быть гарантирована пожизненная пенсия. Так вот, ее гарантируют первая и вторая ступени. После того, как накоплена определенная сумма, назовем ее пенсией прожиточного минимума, у человека должен быть выбор и он должен решать сам, как будет использовать оставшиеся деньги. Государство может установить определенные дополнительные ограничения, но оно не должно указывать, какой договор и в каком страховом обществе должен подписывать человек", - считает Тыну Пекк.

То есть, говорит Пекк, если ты смог откладывать в пенсионные фонды достаточно денег, ты сможешь их получить в течение короткого срока. Например, в течение 5 лет. Но страховые общества, которые сейчас занимаются пенсионным страхованием, предложение фонда Tuleva не устраивает.

"С введением этой поправки к закону было бы утеряно понятие пожизненной пенсии. Для нас кажется само собой разумеющимся, что человек получает пенсию до конца своих дней. А что делать, если в один день окажется, что пенсия закончилась, а человек продолжает жить? На этот вопрос данная поправка к законопроекту не дает ответов. Нам удалось убедить членов Финансовой комиссии взять время на размышление и проанализировать это предложение", - сказал председатель правления Союза страховых обществ Март Йессе.

Второе чтение закона о накопительной пенсии, который разрабатывался в течение трех лет, состоится на следующей неделе. В силу закон вступит в следующем году.

Рассмотрим предложение в деталях.

Сейчас, если на второй ступени накоплено от 9 тысяч до 123 тысяч евро, заключается пожизненный договор о выплате пенсии.

По предложению Минфина, в дальнейшем, если сумма будет меньше 35 тысяч евро, придется по-прежнему заключить пожизненный договор, правда, на других условиях. А вот если сумма составит от 35 до 123 тысяч, то появится возможность изъять пенсию досрочно - либо в виде т.н. фондовой пенсии, либо заключив срочный пенсионный договор. Останется и возможность заключения пожизненного пенсионного договора.

Если сумма больше 123 тысяч, то сейчас пенсионер может изъять пенсию досрочно в виде фондовой пенсии, заключив срочный пенсионный договор или получить всю сумму сразу, но на определенных условиях.

Если поправки утвердят, пенсионер ко всем уже имеющимся возможностям, сможет получить всю сумму сразу без каких-либо условий.