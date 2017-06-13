Спортсменки Богдановы будут баллотироваться в горсобрание Таллинна по списку соцдемов

Многократные чемпионки Эстонии по художественной гимнастике, двойняшки Ольга и Виктория Богдановы этой осенью на муниципальных выборах будут баллотироваться в Таллиннское городское собрание в списке социал-демократов.

"Чисто с профессиональной точки зрения, конечно же, нас волнуют темы спорта", - сказала во вторник, 13 июня, через пресс-службу партии чемпионка Эстонии 2015 года Виктория Богданова.

По ее словам, спорт должен стать детям более доступным, сейчас же тренировки очень дорогие.

"А если в семье воспитываются несколько детей? Как каждого отправить на спорт? То же самое касается и спортивных лагерей. Летние спортивные лагеря должны стать массовым явлением, а не клубом для избранных", - считает Виктория.

"Нам кажется, что у каждого ребенка должна быть возможность хотя бы в одном спортивном кружке заниматься бесплатно", - добавила спортсменка.

Сестер волнует и вновь широко обсуждаемый языковой вопрос. "Мы сами ходили в русский детский сад и русскую школу. Эстонский выучили на тренировках. Нам предлагали пойти в класс погружения в гимназии, но мы не посчитали это нужным. В Таллиннском университете учились на эстонском, и у нас не было никаких проблем", - рассказывает Виктория Богданова.

В ответ на идею Партии реформ о том, что русскоязычные детские сады нужно перевести на эстонский, девушки заявляют – у детей и у их родителей должен быть выбор.

"Детский сад – это место, где ребенок должен чувствовать себя в безопасности. Все дети разные. Для кого-то иноязычная среда, в которой ребенок ничего не понимает, может стать большим стрессом. Кому станет от этого хорошо? Никому", -сказала Ольга Богданова.

По словам действующей чемпионки Эстонии по художественной гимнастике Ольги Богдановой, одной из самых острых проблем их родного района Ласнамяэ является нехватка парковочных мест.

"Людям некуда деваться - оставляют свои автомобили на газонах. В итоге – ни порядка, ни свободного пространства, ни безопасности месте", - рассказывает Ольга.

По словам лидера таллиннских социал-демократов и кандидата на пост столичного мэра Райнера Вакра, на этих выборах соцдемы докажут, что существует новое поколение, новая команда, которая готова взять на себя ответственность за решение проблем в городе.

"На прошлой неделе мы сообщили, что к нам присоединился Тармо Рюйтли. Теперь вместе с нами чемпионки Богдановы. И это далеко не все кандидаты, которые связаны со спортом - сюрпризы еще будут", - прокомментировал Райнер Вакра.

Ольга и Виктория Богдановы – художественные гимнастки Эстонии. Ольга Богданова стала чемпионкой Эстонии в 2017 и в 2012 годах. Виктория Богданова была чемпионкой Эстонии в 2015 и в 2011 годах.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября. На предыдущих выборах соцдемы показали в столице четвертый результат, получив 8 мандатов в горсобрании из 79.