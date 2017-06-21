Железнодорожный вокзал в Тапа признан памятником культуры

Главное здание железнодорожной станции Тапа приказом министра культуры было признано строительным памятником. Возведенная в 1870 железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.

По словам советника Министерства культуры по вопросам защиты памятников старины Лийны Янес, железнодорожная станция Тапа имеет центральное значение в истории, потому что ее возведение дало толчок развитию всего города, передает в среду, 21 июня, пресс-служба Минкульта.

"Застройка, связанная с развитием транспорта, обрела гораздо более глубокое значение, поэтому она нуждается в защите. Станция Тапа — это важный символический объект как на железной дороге, так и в городском строительстве Тапа, а также ценный пример исторической архитектуры. Кроме того, главное здание железнодорожной станции Тапа — это единственное сохранившееся каменное здание железнодорожной станции, построенное до Первой мировой войны, которое было возведено по спецпроекту", — добавила Янес.

Деревянное здание вокзала дважды перестраивалось в 1914 и 1928 годах. В его интерьерах сохранились первоначальные детали и отделка, особую ценность имеет потолок с поперечными балками, профильными планками и ромбовыми украшениями в зале ожидания.

О необходимости взять железнодорожную станцию под защиту говорилось и в исследовании, заказанном Департаментом охраны исторических памятников, а также в обращении жителей города.

На сегодняшний день в Эстонии памятниками культуры признано 31 главное здание железнодорожных станций, но их количество растет, потому что в ближайшее время планируется признать памятниками также здания железнодорожных станций Нарва и Валга.

Главное здание вокзала Тапа было признано памятником после масштабного исследования новейшей архитектуры, которое проводилось с 2007 по 2012 год. После многократных оценок и исследований признаки памятников были обнаружены у 114 объектов, в их числе у здания вокзала железнодорожной станции Тапа.