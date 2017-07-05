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Ратас: политика гражданства при действующем правительстве не изменится ({{commentsTotal}})

Юри Ратас.
Юри Ратас. Автор: ERR
Эстония
Эстония

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, что хотя он поддерживает упрощенную процедуру предоставления гражданства владельцам серых паспортов, политика гражданства во время работы действующего правительства не изменится.

"Я очень надеюсь, что партии поднимут это вопрос до выборов в Рийгикогу", – сказал Ратас.

Евродепутат и член правления Центристской партии Яна Тоом сказала в среду в интервью Eesti Päevaleht, что Ратас поддерживает предоставление гражданства владельцам серых паспортов.

В течение дня Юри Ратас прокомментировал эту тему "Актуальной камере на эстонском языке".

"Это было одной из важнейших тем, когда я вступил в должность премьер-министра. Я тогда сказал в одном из интервью, что в Эстонии слишком много людей, у которых нет гражданства, владельцев серых паспортов – более 80 000. Чтобы на это обратили внимание международные организации. Я считаю, что это неразумно и на национальном уровне. С позиции политики безопасности Эстонии это также не очень хорошее решение. Конечно, я не поддерживаю мысль, что всем 80 000 владельцам серых паспортов отправят домой гражданство Эстонской Республики. В законе оговорены четкие правила, на основе которых можно ходатайствовать о гражданстве", – сказал Ратас.

По его словам, говорилось о том, что те люди, которые жили в Эстонии до 20 августа 1991 года, могли бы получить гражданство в упрощенном порядке, но это означает, что они сами должны ходатайствовать. То есть они должны сказать, что уважают законы Эстонии, конституцию, лояльны по отношению к эстонскому государству, пояснил Ратас.

Вопрос в том, должны ли они сдавать экзамен по эстонскому языку и на знание конституции. "Во фракции центристов существует мнение, что те люди, которые жили здесь до 20 августа 1991 года, могли бы этого не делать. Конечно, мы считаем, что у тех людей, которые были связаны с советской армией, не должно быть возможности получить гражданство в упрощенном порядке", – сказал он.

Редактор: Ирина Киреева

тоомгражданстворатас


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