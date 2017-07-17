Урмас Паэт: госкомпания EVR Cargo должна прекратить покупать вагоны в России

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в facebook возмущается планами госкомпании EVR Cargo приобрести в кредит в России вагоны и сдать их там же. В середине июня госкомпания отчиталась в том, что уже приобрела 500 вагонов почти за 18 млн евро, а всего собирается инвестировать 35 млн евро. Вагоны компания покупает в России и часть из них собирается сдавать там же.

Европарламентарий на своей странице в соцсети написал, что эстонская государственная компания EVR Crago планирует за 35-миллионный кредит на российском заводе приобрести вагоны и сдать их хочет в России. Словно эстонская госкомпания находится в другой реальности - будто для Эстонии ничего не значат введенные Европейским союзом санкции против России за аннексию в 2014 году Крыма и война на Востоке Украины.

Российские компания сами могли бы взять кредит и купить вагоны, но не делают этого, потому что, как отметил Паэт, западные банки из-за санкций не дадут им кредита. Кроме этого, по его мнению, аренда вагонов, учитывая нестабильность глобальной экономики, очень рискованное дело.

Таким образом, получается, по словам Паэта, что Россия использует госкомпанию EVR Cargo, чтобы обойти санкции и получить деньги для приобретения новых вагонов.

Как считает европарламентарий, для Эстонии важно сохранение установленных в отношении России санкций до окончания войны в Украине и выполнение Россией минских соглашений. Однако, к сожалению, на Востоке Украины ежедневно гибнут украинцы.

Неприемлемо, считает Урмас Паэт, что принадлежащая Эстонии компания показывает, что слова и дела Эстонии в отношении санкиций расходятся.

Паэет считает, что министры должны остановить реализацию этого плана.

Как писал портал rus.err.ee в середине июня, эстонская государственная железнодорожная компания EVR Cargo купила 500 вагонов за 17,8 млн евро. Всего в приобретение новых вагонов будет инвестировано 35 млн евро, часть из них будет сдана в аренду в России.

Компания EVR Cargo приобрела 300 платформ для перевозки контейнеров и 200 полувагонов.

"Сдача в аренду вагонов - растущий бизнес, которым мы занимаемся с лета прошлого года. Доходы от него выросли на 157%. По нашим оценкам, этот позитивный тренд продолжится, поэтому мы планируем продолжать инвестиции в покупку новых вагонов", - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Первые купленные вагоны прибудут в Эстонию в конце июня, полностью они должны быть переданы эстонской компании до конца августа.

Платформы для перевозки контейнеров будут сдаваться в аренду крупным международным компаниям, перевозящим грузы между Европой и Китаем. Полувагоны компания планирует сдать в аренду в России для перевозки сыпучих грузов.

С приобретением новых вагонов их общий парк в компании составит 3022 вагона.