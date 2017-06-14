Госкомпания EVR Cargo купит в России вагоны и там же сдаст их в аренду

Эстонская государственная железнодорожная компания EVR Cargo уже купила 500 вагонов за 17,8 млн евро. Всего в приобретение новых вагонов будет инвестировано 35 млн евро, часть из них будет сдана в аренду в России.

Компания EVR Cargo приобрела 300 платформ для перевозки контейнеров и 200 полувагонов.

"Сдача в аренду вагонов - растущий бизнес, которым мы занимаемся с лета прошлого года. Доходы от него выросли на 157%. По нашим оценкам, этот позитивный тренд продолжится, поэтому мы планируем продолжать инвестиции в покупку новых вагонов", - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Первые купленные вагоны прибудут в Эстонию в конце июня, полностью они должны быть переданы эстонской компании до конца августа.

Платформы для перевозки контейнеров будут сдаваться в аренду крупным международным компаниям, перевозящим грузы между Европой и Китаем. Полувагоны компания планирует сдать в аренду в России для перевозки сыпучих грузов.

С приобретением новых вагонов их общий парк в компании составит 3022 вагона.