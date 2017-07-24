В пляжном здании на Липовке в Нарве второй год не удается открыть кафе

Великолепное пляжное здание у Липовой ямки в Нарве уже второй год стоит без кафе. Город организует один конкурс за другим, но предприниматели опасаются растущих расходов, связанных с арендой.

Пляжное здание на нарвском пляже Йоаорг, известном как Липовая ямка, считается одним из самых успешных примеров современной архитектуры. Построенное по идее архитектурного бюро JVR здание отлично вписалось в исторические укрепления Нарвы и окружающий ландшафт. Открывающийся с террасы здания вид на две пограничные крепости стоит миллион.

После открытия пляжного здания скоро минует уже второе лето, но найти фирму, которая организовала бы здесь кафе или ресторан, так и не удается. В настоящее время проходит уже четвертый конкурс на аренду помещения. Три предыдущих провалились, поскольку даже выигравшие конкурс фирмы потом предпочли отказаться.

Руководитель кафе Muna при Нарвском колледже Бронислава Пупкевич сказала, что помещения пляжного здания и подъездные дороги построены таким образом, что предприятию общественного питания трудно их содержать.

Главный повар ресторана при Нарвской крепости Индрек Кыверик хвалит внешний вид и расположение здания, но с точки зрения кухни, ситуация совсем иная. По его словам, помещение для кухни очень маленькое, плохо спланированное. Само же здание большое, поэтому коммунальные платежи будут высокими.

Помимо этого, согласно архитектурному решению, мебель также должен заказывать арендатор.

Как считает Индрек Кыверик, расходы предприятия на заказ оборудования и мебели составят несколько сотен тысяч евро, и вместе с арендной платой это делает бизнес довольно рискованным, если владелец здания не возьмет на себя приведение помещений в рабочее состояние и заказ мебели.

Здание находится в ведении принадлежащего городу Целевого учреждения Narva Linna Arendus, которым руководит Софья Хомякова, по словам которой, город в настоящее время делает последнюю попытку найти предприятие общественного питания на старых условиях.

"Мы проводим массовую рассылку. Все кто, занимается ресторанным бизнесом в Эстонии, знают о том, что мы объявили конкурс. Эта информация сейчас доведена до каждого предпринимателя, как и в прошлый раз. Но если опять будут какие-то вопросы или этот конкурс не удастся, то мы, наверное, будем менять концепцию", - пояснила Софья Хомякова.

В настоящее время помещения пляжного дома пользуются большим спросом - там проводят корпоративы и свадьбы.