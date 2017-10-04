В среду, 4 октября, в торговом центре FAMA прошли дебаты первых номеров избирательных списков Нарвы. Одна из тем, касалась коррупции в приграничном городе. Мнения претендентов на место в городском собрании по этой теме разделились.

Во время дебатов, транслировавшихся по телеканалу ETV+, ведущий Андрей Титов предложил горожанам самим задать вопросы кандидатам. Нарвитянка Олеся спросила у выступающих, как они планируют бороться с коррупцией?

По словам представителя Центристской партии Михаила Стальнухина, местные самоуправления с коррупцией не борются, они являются объектом расследования со стороны КаПо, экономической полиции и просто полиции. "С этим вопросом вы обращайтесь к представителям правовых органов".

По мнению Стальнухина, вопрос коррупции сильно преувеличен. "Я делал доклад в Рийгикогу, основываясь на данных годового отчета полиции. В местных самоуправления Эстонии в год фиксируется 16-18 (случаев коррупции), в государственных учреждениях 50-52. Эта та тема, которую два года назад начали педалировать для отвода глаз от ситуаций, возникающих в Таллиннском порту, в связи с вырубкой леса, в Estonian Air и т. д".

Валентина Гурова, представляющая Союз Отечества и Res Publica, не знает насколько это серьезная проблема для города. Побороть коррупцию, по ее мнению, можно, если выборы будут прозрачными, а избираться будут люди, не имеющие ни пятнышка на репутации.

Представитель Партии реформ Игорь Сумарок сказал, что коррупция есть как в местных органах власти, так и в государственных. По его мнению, главное, чтобы власть в городе осуществлялась теми людьми, которые действительно победили на выборах, а не серыми кардиналами.

"Это самая большая проблема. Таких людей надо выявлять и передавать полиции. Это не общие фразы, я говорю о конкретном человеке, баллотирующемся сейчас в списке Центристской партии — Александре Моисееве, которого все прекрасно в городе знают", - сказал Сумарок.

Елена Вальме из избирательного Союза Эдгара Сависаара не припомнила, чтобы по факту коррупции в Нарве были вынесены (судебные) решения.

"Девушка (задавшая вопрос) наверное имела ввиду злоупотребление административным ресурсом. Это не факт коррупционного дела, но в Нарве действительно злоупотребляют административным ресурсом".

По словам представителя избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк, первое, что все могут сделать — это не голосовать за тех людей, кого не считают честными. "Во-вторых, в Нарве наконец-то необходимо сделать так, как (сделано) во всех городах Эстонии — ревизионная комиссия должна быть у оппозиции. Сейчас в Нарве (правящая) коалиция контролирует ее".

По мнению представителя избирательного союза "Патриот" Станислава Максимова, коррупция — это безответственность. "Если человек не отвечает за свои поступки, у него возникают соблазны взять деньги. Если человек будет отвечать за те решения, которые он принимает перед теми людьми, которые его выбрали, он будет мотивирован принимать правильные решения, а не какие-то другие решения".

Полная версия дебатов: