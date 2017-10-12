ФОТО: обладателем премии "Золотая игла" стала дизайнер Кристина Вийрпалу ({{commentsTotal}})
В среду в началась Таллиннская неделя моды (Tallinn Fashion Week), в рамках которой были вручены главные премии в области дизайна одежды в Эстонии. Обладательницей "Золотой иглы" стала дизайнер Кристийна Вийрпалу, а "Серебряной иглы" – художник по текстилю Маре Келпман.
Еще двумя кандидатами на приз "Золотая игла" были модельер Марит Илисон и художник по аксессуарам Кадри Круус.
В числе претендентов на "Серебряную иглу" были дизайнеры одежды Мари-Лийз Сареток и Ксения Йоост, которая удостоилась приза зрительских симпатий.
Редактор: Ирина Киреева